آبهاي نيلگون جزيره قشم ميزبان برگزاري جشنواره تئاتر منطقه 3است

به گزارش خبرگزاري "مهر " " علي اكبر عين الهي" ، مدير اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان قشم گفت : در اين جشنواره حدود 160 هنرمند از استان هاي چهار محال بختياري ، زنجان ، كردستان ، كرمانشاه و كهكيلويه و بوير احمد حضور خواهند داشت.

وي تصريح كرد : در سه روز برگزاري جشنواره يازده گروه نمايشي به اجراي برنامه خواهند پرداخت و از ميان اين گروه ها ، گروه هاي برگزيده به جشنواره تئاتر فجر راه مي يابند.

"عين الهي " با بيان اين كه برگزاري جلسات نقد وبررسي و اجراي موسيقي از ديگر برنامه هاي جنبي جشنواره تئاتر منطقه 3 است ، گفت : " داود رشيدي " ،" رضا بابك " و " ايرج راد " از جمله داوران اين جشنواره هستند.

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