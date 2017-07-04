نماینده امیر کویت پیام وی را تسلیم امیر قطر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، «خالد یوسف الفلیج» نماینده «شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت پیام مکتوب وی را تسلیم «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر کرد.

بر اساس این گزارش، نماینده امیر کویت با سفر به دوحه پیام کتبی وی را تسلیم امیر قطر کرده است.

از سوی دیگر منابع دیپلماتیک کویتی اعلام کردند که محمد عبدالله المبارک وزیر مشاور کویت در امور مربوط به کابینه قرار است امروز برای دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به جده برود و پاسخ قطر را در خصوص درخواست ۴ کشور عربی تحویل دهد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز دوشنبه پاسخ کشورش را به لیست درخواستهای کشورهای عربی ارائه داد.