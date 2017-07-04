گروگان گیری فردی مسلح در دادگاه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه «حریت» چاپ ترکیه گزارش داد که روز سه شنبه یک مهاجم ناشناس با تیراندازی در یک جلسه دادگاه در استان «بورسا» ترکیه یک افسر پلیس را کشت و یک وکیل را زخمی کرد.

وی سپس یک نفر را به گروگان گرفت.

وبگاه روزنامه حریت اعلام کرد که تیم های پلیس به ساختمانی که محل برگزاری این جلسه دادگاه بود، اعزام شدند.

پلیس ترکیه تاکنون درباره این حادثه اظهارنظری نکرده است.

در همین حال، خبرگزاری آناتولی به نقل از مقامات ذیربط گزارش داد که این حادثه یک حمله تروریستی نبود. خبرگزاری آناتولی همچنین از خودکشی فرد مهاجم خبر داد.