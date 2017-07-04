سناتورهای آمریکا خواستار سیاست یکپارچه در قبال افغانستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیأتی متشکل از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا روز سه شنبه در جریان دیدار خود از کشور افغانستان خواستار اتخاذ یک استراتژی جدید از سوی دولت ترامپ علیه شورشیان طالبان و همچنین پایان بخشیدن به طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا شدند.

این هیأت به رهبری سناتور «جان مک کین» در سفر منطقه ای خود که شامل دو روز اقامت در کشور همسایه- پاکستان- نیز می شود، هم اکنون در کابل به سر می برد.

دیدار این هیأت آمریکایی از کشور افغانستان در حالی صورت می گیرد که دونالد ترامپ اواخر ماه میلادی جاری استراتژی آمریکا را در قبال افغانستان مورد بازنگری قرار می دهد.

شایان ذکر است که جنگ افغانستان به عنوان طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا امسال وارد شانزدهمین سال خود می شود.

با خروج بخش اعظمی از نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، دولت کابل در جنگی که سالانه به کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی می انجامد، در برابر شورشیان وابسته به طالبان متحمل شکست شد و بدین ترتیب، افغانستان سال گذشته از لحاظ شمار اتباع متقاضی پناهندگی در کشورهای خارجی پس از سوریه در مقام دوم قرار گرفت.

سناتور مک کین در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل اظهار داشت که «هیچ کدام از ما نخواهد گفت که آمریکا در افغانستان در مسیر موفقیت حرکت می کند».

وی در ادامه با انتقاد شدید از ترامپ گفت که «این [مسیر] نیازمند اِعمال تغییرات فوری و سریع است».

گفتنی است که در هیأت مزبور به رهبری سناتور مک کین، سناتورها «لیندسی گراهام»، «الیزابت وارن»، «شلدون وایت هاوس» و «دیوید پردو» حضور دارند.

مقامات آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته اند که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا گزینه های استراتژیک در قبال افغانستان را تا اواسط ماه ژوئیه به رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه خواهد کرد.