یونسکو حاکمیت رژیم صهیونیستی بر «قدس» را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) با صدور قطعنامه ای بر عدم هرگونه حاکمیت اسرائیل بر «قدس» تاکید کرده و حفریات رژیم صهیونیستی در این شهر را محکوم کرد.

۱۰ کشور آذربایجان، اندونزی، لبنان، تونس، قزاقستان، کویت، ترکیه، ویتنام، زیمبابوه و کوبا در جریان چهاردهمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو که در شهر کراکوف لهستان برگزار گردید از این قطعنامه حمایت کردند.

در همین حال سه کشور فیلیپین، جامائیکا و بورکینافاسو با این قطعنامه مخالفت کرده و ۸ کشور آنگولا، کرواسی، فنلاند، پرو، لهستان، پرتغال، کره جنوبی و تانزانیا رای ممتنع دادند.

یونسکو اردیبهشت ماه گذشته نیز در جلسه خود درباره مسجد الاقصی با ۲۲ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف قطعنامه ای تصویب کرد مبنی بر اینکه قدس اشغالی است و رژیم صهیونیستی بر قدس حاکمیت ندارد.