به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به مناسبت ۱۴ تیر سالروز تصویب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاها و روز دهیاری، گفت: شکل‌گیری بیش از ۳۳۵۰۰ دهیاری، به عنوان بازوان توانمند اجرایی شوراهای اسلامی روستاها و در پیوندی کارآمد با آنها، در سراسر کشور نشان از توزیع بسیار خوب نهاد دهیاری‌ در پهنه سرزمینی محسوب می شود.

متن پیام وزیر کشور

«چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۶ مصادف با نوزدهمین سالگرد تصویب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور، نقطة عطف پیوند حاکمیت با مشارکت مردمی در عرصة مدیریت محلی در مناطق روستایی است. به برکت وجود دهیاری و حضور و همکاری مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و به یمن اتحاد ملی و وحدت کلمه، تحت عنایات خداوند متعال و زعامت داهیانة رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر دولت محترم، بحمدالله پیشرفت‌های چشمگیر و درخور توجهی در جهت محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی به دست آمده است که اکنون حلاوت آن محسوس و قابل درک می‌باشد. دهیاران در مقام مدیران ارشد روستا و متولیان اصلی توسعه پایدار در مناطق روستایی، در حقیقت نمایندگان راستین مردم و منتخبین برخاسته از بطن جامعه روستایی، آشنا با نیازها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر توسعه مناطق روستایی و در پیوند با تک‌تک روستاییان هستند.

الگوی جاری مدیریت محلی در ایران، تجلی تبلور راستین مردم‌سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. اجرای پروژه‌ها و طرح‌های‌ متعدد عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعیِ خلاقانه با بهره‌گیری از مشارکت مردم، بهبود وضعیت کالبدی، سیما و منظر روستاها، کمک به حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی، کمک به حفظ فرهنگ بومی و اسلامی-ایرانی در عرصه‌های مختلف توسعه روستایی، ارتقای سطح همبستگی مردم و سرمایه‌ اجتماعی آن‌ها و کمک به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی، تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های وسیع و ارزشمند دهیاری‌ها در خدمت‌رسانی به مردم نجیب روستایی بوده است.

شکل‌گیری بیش از ۳۳۵۰۰ دهیاری، به عنوان بازوان توانمند اجرایی شوراهای اسلامی روستاها و در پیوندی کارآمد با آن‌ها، در سراسر کشور نشان از توزیع بسیار خوب نهاد دهیاری‌ در پهنه سرزمینی محسوب شده و این امر با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور بزرگ ایران در عرصه جغرافیایی، تنوع اقلیمی، میراث فرهنگی چندهزارساله و تمدن شگفت‌انگیز اسلامی-ایرانی، تنوع قومیت‌ها و نژادها، فرصتی تاریخی برای این مدیریت‌ نوین روستایی فراهم آورده است تا همراه و دوشادوش "مردم و حاکمیت" در عمران و آبادانی مناطق روستایی بیش از پیش بکوشند.

در این مسیر رو ‌به ‌توسعه، حمایت‌های همه‌جانبه دولت تدبیر و امید از جمله تخصیص اعتبارات و امکانات قابل‌توجه، تلاش برای رفع خلأهای قانونی و انسجام‌ و نظم‌بخشی به نهاد دهیاری از طریق تدوین لایحه دهیاری‌ها، برنامه‌ریزی کلان برای تقویت بنیه اقتصادی روستاها، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در روستاها مسلماً زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی دهیاری بوده و خواهد بود. متقابلاً از دهیاران عزیز انتظار می‌رود در آستانة آغاز پنجمین دورة فعالیت شوراهای اسلامی روستاها با عنایت به تجارب ارزشمند چهار دوره گذشته، تعامل سازنده با شوراها برای پیشبرد امور روستاها را مورد توجه اکید قرار داده و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، هوشمندانه به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، با همت و تلاش روزافزون، برای تحقق توسعة پایدار روستایی گام برداشته و این مهم را در نهاد دهیاری، همپای شورای اسلامی روستا عملیاتی و اجرایی نمایند. در پایان ضمن تبریک این روز و مناسبت مهم، به دهیاران خدوم و سختکوش در اقصی نقاط کشور، برای تمامی جهادگران عرصة مدیریت روستایی در سطوح ملی و محلی به‌ویژه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستایی سراسر کشور، از پروردگار متعال سلامت، سعادت و سربلندی و توفیق خدمت افزون‌تر را خواستارم.»