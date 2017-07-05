احتمال انجام آزمایش هسته ای از سوی پیونگ یانگ زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هان مین کو» وزیر دفاع کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد به احتمال بسیار زیاد، کره شمالی خود را آماده برگزاری ششمین آزمایش هسته ای این کشور می کند.

این در حالی است که پیونگ یانگ دیروز سه شنبه برای نخستین بار از موفقیت در آزمایش موشک قاره پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته ای سنگین خبر داد.

در همین راستا، هان گفت: هدف نهایی کره شمالی تسلیحاتی کردن توان هسته ای این کشور است و احتمال تحقق این امر نیز زیاد است.

با این حال وی افزود: می دانیم پیونگ یانگ همیشه آماده برگزاری آزمایش هسته ای است. با این حال، تاکنون هیچ نشانه غیر عادی رؤیت نکرده ایم.

گفتنی است اگر ادعای پیونگ یانگ صحت داشته باشد، موشک تازه آزمایش شده از توانایی هدف قرار دادن بخش هایی از آلاسکا برخوردار خواهد بود.