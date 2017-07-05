حضور گردشگران نوروزی در شهرستان سمنان ۱۸۲ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح چهارشنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر تابستانی ۹۶ سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان، از رشد ۱۸۲ درصدی گردشگران داخلی در نوروز خبر داد و ابراز کرد: می‌توان این افزایش را با ارائه خدمات مناسب در طول تابستان نیز تجربه کرد چراکه ظرفیت‌های گردشگری، اسکان و راهنمایی مسافران در سمنان با همراهی اعضای ستاد تسهیل خدمات سفر مهیا است.

وی افزود: در نوروز ۹۶همچنین گردشگران خارجی نیز در سطح سمنان ۳۰درصد رشد داشتند که این امر نیز نشان می‌دهد با فراهم آوردن امکانات بهتر می‌توان این شهرستان را به گردشگران خارجی نیز شناساند و در راستای جذب آن‌ها موفق عمل کرد.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر سمنان رضایتمندی مسافران و همچنین تبدیل کردن سمنان به مقصد گردشگری به‌جای معبر زائران امام رضا(ع) را دو هدف اصلی این ستاد خواند و بیان کرد: افزایش سایت‌های گردشگری خانه رنجبران، خانه حاج ناصر، موزه حیات‌وحش دانش‌آموزی، موزه تاریخ طبیعی محیط‌زیست، آسیاب طاووس امام حسین (ع) و ... در نوروز ۹۶ در سطح شهرستان ازجمله اقداماتی بود که برای جذب بیشتر گردشگر انجام شد.

دانایی همچنین افزود: فعالیت گشت‌های نظارتی از واحدهای صنفی، نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی، پاک‌سازی و زیباسازی شهری، افزایش ساماندهی چشمه‌های سرویس بهداشتی در ورودی شهر (شهدای گمنام)، ساماندهی پارکینگ‌های سطح شهر، استقرار آلاچیق در پارک‌ها، اجرای اقدامات امنیتی و ترافیکی در سطح شهر و پارک‌ها توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور، هماهنگی با آموزش‌وپرورش و اماکن بقاع متبرکه در خصوص اسکان مسافران و زائران و ... از دیگر اقدامات ستاد تسهیل خدمات سفر سمنان است.

وی افزود: همچنین می‌توان با رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای از قبیل اصلاح شیب شیروانی، ایمن‌سازی فیزیکی نقاط حادثه‌خیز، لکه‌گیری آسفالت راهه‌ای مواصلاتی، تعویض پرچم‌های فرسوده، تعویض نیوجرسی‌ها و شستشوی تابلوها، نورپردازی و رنگ‌آمیزی تقاطع غیر هم‌سطح سمنان، نصب باتومی، چشم گربه‌ای، تابلو و علائم، خط کشی محورهای مواصلاتی در ایمن‌سازی سفرهای تابستانی نیز اهتمام داشت که خوشبختانه این اقدامات صورت گرفته است.