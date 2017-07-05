به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم با بیان این مطلب افزود: انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی برای شرکت در رقابت های جهانی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. در تمامی اوزان کشتی گیران مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی در دو رشته آزاد و فرنگی در این مسابقات به میدان می روند که امیدوارم با توجه به مبارزه مدعیان در اوزان مختلف مردم شاهد مبارزات دیدنی باشند.

خادم تصریح کرد: با توجه به سیستم سیدبندی، نفراتی که صاحب مدال المپیک ۲۰۱۶، جهانی اوزان غیر المپیکی مجارستان، مدال طلای آسیا ۲۰۱۷ و طلای بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در وزن خود شده اند، از دور دوم (دور اول به صورت تک حذفی بدون حضور این نفرات برگزار می شود) ، در قرعه به ترتیب در جمع هشت نفر قرار می گیرند. ضمن اینکه رقابت های فینال هر وزن ، مانند چند سال اخیر به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود.

وی تأکید کرد: در مورد کشتی گیران مصدوم، نفرات باید از طریق هیأت های کشتی پیش از مسابقات، مدارک و مستندات خود را ارسال کنند تا در کمیته ویژه پزشکی فدراسیون بررسی شود و در صورت موافقت موضوع ، نفرات مذکور در شورای فنی مطرح و در مورد آن ها تصمیم گیری شود.

خادم خاطرنشان کرد: معیار حضور در رقابت های جهانی فرانسه ، شرکت در مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی است و نفرات اول انتخابی شانس حضور در رقابت های جهانی را دارند ، اما در هر حال رعایت نظم و انضباط اردویی، فقدان آسیب دیدگی ها و دستیابی به آمادگی جسمی و روانی مناسب برای حضور در رقابت های بین المللی و سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی خارج از کشور، طبق فرآیند انتخابی تیم های ملی در تعیین نفرات ملی پوش هر تیم ملاک عمل است.

وی گفت: برای تسهیل برای حضور مردم در سالن رقابت ها با شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه مذاکره کردیم و با موافقت مدیریت آن مجموعه روز جمعه علی رغم عملیات بهسازی، قطارهای شهری آماده ارائه خدمات به مردم علاقمند به حضور در سالن از طریق ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی هستند. ضمن اینکه در آن محل نیز خودروهای ویژه آماده انتقال تماشاگران به سالن هستند.

رئیس فدراسیون کشتی در پایان گفت: امیدوارم روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد مبارزات جذاب دیدنی از سوی قهرمانان کشتی ایران، برای حضور در رقابتهای جهانی در کشتی آزاد و فرنگی و جهانی کشتی پهلوانی در ایتالیا یا مراکش باشیم.