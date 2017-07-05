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۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۰

امکان ثبت سهمیه ۵ درصد ایثارگران در کنکور ۹۶ تا امشب

امکان ثبت سهمیه ۵ درصد ایثارگران در کنکور ۹۶ تا امشب

داوطلبان کنکور ۹۶ واجد شرایط اعمال سهمیه ۵ درصد ایثارگران تا ساعت ۲۴ امشب چهارشنبه ۱۴ تیر فرصت دارند همزمان با دریافت کارت، علاقه مندی خود را برای این سهمیه ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت علاقمندی برای اعمال سهمیه ۵ درصد ایثارگران موضوع ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه در آزمون سراسری سال ۹۶ تا ساعت ۲۴ امشب چهارشنبه ۱۴ تیر امکان پذیر است.

پیرو اطلاعیه ۷ خرداد ۹۶ سازمان سنجش، در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر ایجاد و اعمال سهمیه ۵ درصد برای جانبازان با جانبازی کمتر از ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنان و همچنین همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه این امکان برای افراد واجد شرایط در آزمون سراسری سال ۹۶ فراهم شد.

به منظور مساعدت با داوطلبانی که تا ۲۱ خرداد ۹۶ موفق به اعلام علاقمندی برای استفاده از این سهمیه نشده اند، داوطلبان واجد شرایط در صورت تمایل برای استفاده از این سهمیه می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به اعلام علاقه مندی و تکمیل فرم مربوط اقدام کنند.

اعمال سهمیه برای این دسته از داوطلبان پس از بررسی و تائید از سوی ارگان ذیربط صورت خواهد پذیرفت.

کد مطلب 4022039

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