پروژه احداث شبکه های آبیاری و زهکشی شهرستان دهلران کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتراب میری رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام صبح امروز در آیین کلنگ زنی این طرح که با حضور محمدرضا مروارید استاندار ایلام صورت گرفت، افزود: ۱۸ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان ایلام تحت پوشش سامانه گرمسیری قرار می گیرند.

وی بیان داشت: شش هزار و ۵۰۰ هکتار از این میزان در شهرستان دهلران قرار دارد.

میری با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح در شهرستان سه نقطه جانمایی شده و بیش از ۱۱ میلیارد اعتبار اختصاص یافته است، افزود: با اجرای این طرح شاهد رونق بخش کشاورزی در استان و شهرستان دهلران هستیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: این طرح برای اشتغالزایی در شهرستان نیز بسیار حائر اهمیت است.