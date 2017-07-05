آرمان خاقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهم اقدامات انجام‌شده در بخش ترمیم و بهسازی محور پرتردد کرج - چالوس، اظهار کرد: با شروع فصل تابستان که منجر به بالا رفتن حجم سفرها می‌شود، تمهیداتی برای تقویت زیرساخت‌های این محور در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی بابیان اینکه این اقدامات در سال‌های گذشته نیز به‌طور جد مورد تأکید قرار داشته و اجرایی می‌شده است، افزود: لکه‌گیری محور با آسفالت گرم، شانه سازی برای یکسان‌سازی اختلاف ارتفاع، علف زنی و شاخه زنی ازجمله اقداماتی است که در این محور توسط اداره کل راهداری انجام می‌گیرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گچسر ترمیم و بازسازی گاردریل های تخریب‌شده، بهسازی و یا افزایش دیوارهای حائل و ضامن موجود در محور را ازجمله اهم اقدامات در دستور کار و انجام‌شده اعلام کرد و گفت: باید به این مهم نیز اذعان داشت که روشنایی و تجهیزات تونل‌های موجود در مسیر بهسازی می‌شود.

وی با اعلام اینکه روشنایی خارج از تونل‌ها به‌صورت روزانه بررسی و در صورت نیاز تعمیر خواهد شد، تصریح کرد: چهار اکیپ گشت راهداری به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت و وظایف محوله خود را به نحو احسن انجام می‌دهند.

خاقانی با اشاره به اینکه سال گذشته حتی یک‌دهم اعتبار درخواستی به‌منظور اقدامات مذکور در اختیار قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: در صورت تخصیص اعتبار بیشتر زمینه بهبود و ارتقای زیرساخت‌های محور پرتردد کرج - چالوس فراهم می‌شود.