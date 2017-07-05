کشف راز تولد ستارگان با کمک دب اصغر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، دانشمندان معتقدند می توان با بررسی دب اصغر به اطلاعات بیشتری از نحوه شکل گیری ستارگان و آغاز جهان دست یافت. درهمین راستا محققان دانشگاه دورهام انگلیس و دانشگاه یوسی سانتا کرو متوجه شده اند صورت فلکی دب اکبر گازهای مورد نیاز برای تشکیل ستارگان در دب اصغر را از آن خارج کرده است. این درحالی است که دب اصغر در دل صورت فلکی دب اکبر قرار دارد.

اکنون دانشمندان فرصتی نادر در اختیار دارند تا یک کهکشان کوتوله را در زمانی که خالی از گاز است بررسی کنند. از آنجا که دب اصغر از زمان پیدایش خود تاکنون بدون تغییر و دست نخورده باقیمانده، دانشمندان امیدوارند عناصر موجود در آن شواهد بیشتری از ترکیبات شیمیایی آغازین جهان آشکار کند.

کهکشان کوتوله دب اصغر و همسایه آن بخشی از یک کهکشان مارپیچ هستند که NGC3359 نامیده می شود. این دو همسایه ۲۰۰تا ۳۰۰ هزار سال نوری بایکدیگر فاصله دارند.

مسافت آنها تا زمین نیز حدود ۵۰ میلیون سال نوری تخمین زده می شود. کهکشان مارپیچ NGC3359 حدود ۱۰ هزار برابر دب اصغر ستاره در خود دارد و شبیه کهکشان راه شیری است.