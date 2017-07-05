رییس جمهور فرا رسیدن سالگرد استقلال ونزوئلا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس‌ جمهور کشورمان در پیامی به «نیکلاس مادورو موروس» رییس جمهور بولیواری ونزوئلا، فرا رسیدن سالگرد استقلال این کشور را به وی، دولت و مردم ونزوئلا تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور در همه عرصه ها بیش از پیش توسعه یابد.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نیکلاس مادورو موروس

رییس جمهوری بولیواری ونزوئلا

فرا رسیدن دویست و ششمین سالگرد استقلال جمهوری بولیواری ونزوئلا را به جناب عالی، دولت و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم با تلاش‌های متقابل مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا شاهد تعمیق دوستی، ارتقاء بیش از پیش روابط در کلیه عرصه‌ها و توسعه همکاری‌های بین‌المللی میان دو کشور باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و سربلندی مردم ونزوئلا را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»