چاپ دفترچه کنکور به خط بریل برای داوطلبان نابینا

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تسهیلات کنکور سراسری ۹۶ برای داوطلبان با معلولیت های مختلف گفت: در آزمون سراسری سال ۹۶ برای داوطلبان نابینای مطلق سئوالات دروس عمومی شامل زبان و ادبیات فارسی، زبان و عربی، فرهنگ و معارف اسلامی و زبان انگلیسی به خط بریل تهیه شده است.

وی افزود: همچنین سئوالات دروس تخصصی گروه شامل ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق، روانشناسی، اصول عقاید و زبان انگلیسی تخصصی نیز برای این دسته از داوطلبان به خط بریل به چاپ رسیده است.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار داوطلبان کم بینا دفترچه های آزمون این گروه از داوطلبان با خط درشت تهیه شده است.

وی درباره مدت زمان آزمون برای داوطلبان با معلولیت های مختلف گفت: مدت امتحان برای داوطلبان نابینا، کم بینا ، ناشنوا و کم شنوا و معلولیت های خاص به این صورت است که، زمان لازم برای پاسخگویی به سئوالات ریاضیات، فیزیک، فیزیک مکانیک و شیمی ۱.۵ برابر هر یک از آزمون ها است.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: زمان لازم برای پاسخگویی برای سایر سئوالات اختصاصی و عمومی غیر از موارد گفته شده، ۱.۳ برابر هر یک از آزمون ها است.

وی افزود: برای آن دسته از معلولین که با توجه به نوع معلولیت قادر به نوشتن نیستند منشی تعیین شده است اما وقت اضافی به این دسته از داوطلبان داده نمی شود و آزمون برای آنها در زمان مقرر برگزار می شود.

توکلی اظهار داشت: برای کسانی که نابینای مطلق هستند اما با خط بریل آشنایی ندارند نیز منشی تعیین شده است.

آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه­ های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنج­شنبه ۱۵ تیر، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج­شنبه ۱۵ تیر، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۱۶ تیر و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۶ تیر در ۳۷۲ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد.