نمایش ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی در جشنواره عمران سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ساکی با بیان اینکه جشنواره «عمران سلامت» با حمایت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار می شود، افزود: این جشنواره با رویکرد ارتقاء سطح کمی و کیفی در امور عمرانی حوزه سلامت برگزار و عملکرد دست اندرکاران حوزه عمران ارزیابی می شود.

رئیس کمیته محتوایی جشنواره «عمران سلامت»، گفت: در حاشیه برگزاری این جشنواره نمایشگاهی برای ارائه تمامی امور عمرانی مرتبط با حوزه سلامت در دولت یازدهم به ویژه طرح تامین و ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی، ساخت مراکز بهداشتی و طرح تحول نظام سلامت در ۶ بسته زایمان، تخت های ویژه، اورژانس، مراقبت های ویژه، غربالگری سرطان و هتلینگ برپا خواهد شد و هر یک از غرفه داران این نمایشگاه دستاوردهای این حوزه را در قالب پوستر، بروشور، ماکت و تیزر به نمایش می گذارند.

ساکی در ادامه به برگزیدگان این جشنواره اشاره کرد و افزود: شرکت کنندگان این جشنواره در طرح تامین و ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی، بسته پروژه های بهداشتی، بسته های طرح تحول نظام سلامت و موضوع نگهداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی به نحوه این ارزیابی ها پرداخت و گفت: این ارزیابی ها براساس شاخص های مختلفی همچون کمیت و کیفیت، سرعت و تامین منابع مالی در موضوع طراحی و اجرای پروژه ها صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت اضافه کرد: در این جشنواره از سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی، خیرین و مجمع خیرین سلامت که در حوزه ساخت و ساز بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی فعالیت چشمگیری داشتند تقدیر خواهد شد.