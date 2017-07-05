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۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴

نمایش ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی در جشنواره عمران سلامت

نمایش ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی در جشنواره عمران سلامت

مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت گفت: جشنواره «عمران سلامت» با رویکرد تقدیر از دست اندرکاران توسعه زیرساخت های حوزه سلامت، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ساکی با بیان اینکه جشنواره «عمران سلامت» با حمایت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار می شود، افزود: این جشنواره با رویکرد ارتقاء سطح کمی و کیفی در امور عمرانی حوزه سلامت برگزار و عملکرد دست اندرکاران حوزه عمران ارزیابی می شود.

رئیس کمیته محتوایی جشنواره «عمران سلامت»، گفت: در حاشیه برگزاری این جشنواره نمایشگاهی برای ارائه تمامی امور عمرانی مرتبط با حوزه سلامت در دولت یازدهم به ویژه طرح تامین و ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی، ساخت مراکز بهداشتی و طرح تحول نظام سلامت در ۶ بسته زایمان، تخت های ویژه، اورژانس، مراقبت های ویژه، غربالگری سرطان و هتلینگ برپا خواهد شد و هر یک از غرفه داران این نمایشگاه دستاوردهای این حوزه را در قالب پوستر، بروشور، ماکت و تیزر به نمایش می گذارند.

ساکی در ادامه به برگزیدگان این جشنواره اشاره کرد و افزود: شرکت کنندگان این جشنواره در طرح تامین و ساخت ۲۱ هزار تخت بیمارستانی، بسته پروژه های بهداشتی، بسته های طرح تحول نظام سلامت و موضوع نگهداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی به نحوه این ارزیابی ها پرداخت و گفت: این ارزیابی ها براساس شاخص های مختلفی همچون کمیت و کیفیت، سرعت و تامین منابع مالی در موضوع طراحی و اجرای پروژه ها صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت اضافه کرد: در این جشنواره از سازمان مجری وزارت راه و شهرسازی، خیرین و مجمع خیرین سلامت که در حوزه ساخت و ساز بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی فعالیت چشمگیری داشتند تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 4022153
حبیب احسنی پور

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