شرط رفع مشکلات مالی دانشگاهها/ مذاکره برای افزایش حقوق اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عسگریان امروز در گردهمایی معاونان اداری مالی دانشگاهها در دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: یکی از دلایلی که جدول ۱۴ از برنامه بودجه حذف شد، این بود که دانشگاهها و آموزش عالی کشور، برنامه منسجمی برای این جدول نداشتند که با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، قرار است برنامه منسجمی برای این بودجه تدوین شود.
وی افزود: در سازمان برنامه و بودجه عزم بر احصای جدول ۱۴ است و امیدواریم که با تدوین برنامه منسجم بتوانیم بودجه این جدول را عملیاتی کنیم.
معاون اداری و مالی وزارت علوم با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه همکاری خوبی با وزارت علوم و آموزش عالی کشور داشته است، تأکید کرد: باید از طریق برنامهریزی منسجم بتوانیم بودجههای لازم را برای آموزش عالی از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنیم.
عسگریان خاطرنشان کرد: بودجه دانشگاهها و آموزش عالی کشور ۸۳۰۰ میلیارد تومان است که اگر بودجه مربوط به جدول ۱۴ به این میزان افزوده شود، بخش زیادی از مشکلات دانشگاهها برطرف خواهد شد.
وی در خصوص بودجه پژوهشی دانشگاهها نیز گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته، بیشتر دانشگاهها ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه خود را به امر پژوهش اختصاص میدهند.
جزئیات اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاهها
معاون اداری و مالی وزارت علوم درباره بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاهها گفت: قرار است بخشی از این بودجه به صورت نقد و ۵۰ درصد به صورت اوراق به دانشگاهها ارائه شود.
عسگریان تصریح کرد: امیدواریم طی ۱۰ روز آینده بخش نقدی مربوط به بودجه تعمیر و تجهیز به دانشگاهها اختصاص یابد و بخش مربوط به اوراق و صکوک نیز به زودی ارائه خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاهها برنامههای خود را برای تعمیر و تجهیزات پیگیری کنند.
معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: حدود ۲۴ درصد از بودجه سه ماهه اول سال ۹۶ به دانشگاهها و آموزش عالی اختصاص یافته اما امیدواریم که تخصیصهای هر سه ماه به صورت کامل انجام شود.
مذاکره وزیر علوم با معاون اول رئیسجمهور برای افزایش حقوق اساتید
عسگریان در خصوص بودجه لازم برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها افزود: وزیر علوم با معاون اول رئیسجمهور در این زمینه جلسهای داشتهاند؛ بنابراین وزارت علوم در حال مذاکره برای اجرای این موضوع است.
وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۹۶ موضوع افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دیده نشد اما در حال پیگیری هستیم که این رویه عملیاتی شود؛ این در حالی است که در بودجه سال ۹۷ موضوع افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دیده خواهد شد.
معاون اداری و مالی وزارت علوم تأکید کرد: دولت بودجهریزی بر مبنای عملکرد را آغاز کرده بنابراین دانشگاهها نیز باید برنامههای خود را در این زمینه ارائه کنند.
تجهیزات و زیرساختهای پژوهشی دانشگاهها قدیمی است
عسگریان عنوان کرد: تجهیزات و زیرساختهای پژوهشی دانشگاههای بزرگ کشور بسیار قدیمی است و برخی از این تجهیزات تاحدی قدیمی هستند که باید به موزهها فرستاده شوند.
وی اضافه کرد: در دانشگاههای تازه تأسیس و جوان نیز تجهیزات لازم وجود ندارد بنابراین باید برنامه منسجمی برای تأمین تجهیزات لازم در دانشگاهها تدوین شود.
معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: وزارت علوم برنامه دارد با دیگر نهادها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همافزایی داشته باشد که تاکنون نیز جلسات مختلفی با معاونان این نهاد برگزار شده است.
عسگریان خاطرنشان کرد: برنامه داریم طی مذاکراتی با بانکهای کشور، وامهای با بهره کم برای مسکن اعضای هیأت علمی جوان کشور دریافت و اختصاص دهیم.
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