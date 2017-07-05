به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لطیفی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در اردبیل تصریح کرد: دانشگاه علمی کاربردی در کنار دانشگاه‌های نظری با هدف تربیت نیروی کار ماهر شکل گرفته است.

وی افزود: در واقع در وضعیتی که نیروی کار ادارات و نهادها از دانشگاه‌های نظری تأمین می‌شود، علمی کاربردی به دنبال تربیت نیروی کار ماهر برای چرخاندن چرخ‌های اقتصادی و صنعتی جامعه است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان با تأکید به اینکه علمی کاربردی دانشگاهی نسل سومی و متولی آموزش مهارتی و کارآفرینی است، اضافه کرد: این رسالت در استان نیز دنبال می‌شود.

لطیفی تأکید کرد: دانشگاه علمی کاربردی برای تحقق اهداف خود از ظرفیت صاحبان حرف و مشاغل استفاده می‌کند تا بتواند پتانسیل شغلی آن ها را در امر آموزش به کار گیرد.

وی افزود: از سویی توانمندسازی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز مورد تأکید دانشگاه است و به عنوان یک رسالت دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان تأکید کرد: به منظور تحقق اهداف دانشگاه راه‌اندازی مرکز آموزشی مهارتی با همکاری دانشگاه‌های استان در اردبیل در دست اقدام است.