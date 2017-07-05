  1. استانها
  2. اردبیل
۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد اردبیل:

۱۰ درصد از جمعیت دانشجویی اردبیل در علمی کاربردی تحصیل می‌کند

۱۰ درصد از جمعیت دانشجویی اردبیل در علمی کاربردی تحصیل می‌کند

اردبیل – رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان اردبیل گفت: ۱۰ درصد از جمعیت دانشجویی استان در دانشگاه‌های علمی کاربردی تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لطیفی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در اردبیل تصریح کرد: دانشگاه علمی کاربردی در کنار دانشگاه‌های نظری با هدف تربیت نیروی کار ماهر شکل گرفته است.

وی افزود: در واقع در وضعیتی که نیروی کار ادارات و نهادها از دانشگاه‌های نظری تأمین می‌شود، علمی کاربردی به دنبال تربیت نیروی کار ماهر برای چرخاندن چرخ‌های اقتصادی و صنعتی جامعه است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان با تأکید به اینکه علمی کاربردی دانشگاهی نسل سومی و متولی آموزش مهارتی و کارآفرینی است، اضافه کرد: این رسالت در استان نیز دنبال می‌شود.

لطیفی تأکید کرد: دانشگاه علمی کاربردی برای تحقق اهداف خود از ظرفیت صاحبان حرف و مشاغل استفاده می‌کند تا بتواند پتانسیل شغلی آن ها را در امر آموزش به کار گیرد.

وی افزود: از سویی توانمندسازی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز مورد تأکید دانشگاه است و به عنوان یک رسالت دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان تأکید کرد: به منظور تحقق اهداف دانشگاه راه‌اندازی مرکز آموزشی مهارتی با همکاری دانشگاه‌های استان در اردبیل در دست اقدام است.

کد مطلب 4022240
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها