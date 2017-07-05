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۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

اجرای ۵ هزار عملیات پلیسی در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر

اجرای ۵ هزار عملیات پلیسی در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: طی یک سال گذشته در راستای مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر ۵ هزار عملیات پلیسی در سطح استان انجام شده است.

سرهنگ احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از ماموریت های پلیس، مبارزه با کاروان های بزرگ مواد مخدر است که در همین راستا طی یک سال گذشته ۵ هزار عملیات انجام شده است.  

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۶۵ درگیری بین نیروهای پلیس و قاچاقچیان مسلح اتفاق افتاده که خوشبختانه به دلیل اشراف اطلاعاتی و همکاری خوب مردم با پلیس در این بخش کمترین تلفات را داشته باشیم.

ویبا اشاره به اینکه از این قاچاقچیان ۱۲۹ قبضه سلاح جنگی کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: در میزان کشفیات نیز شاهد روند رو به رشدی هستیم که نشان دهنده تلاش های پر ثمر نیروهای نظامی در بحث مبارزه با مواد مخدر است. 

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: در سال جاری ۳۵ باند مواد مخدر توسط نیروی انتظامی استان منهدم شد و ده نفر از اشرار نیز به هلاکت رسیدند.

وی گفت: یکی از پیچیده ترین پرونده های قاچاق مواد مخدر پرونده «قورباغه مکران» بود که این فرد از طریق مواد مخدر به ثروت هنگفتی دست یافته بود و هم اکنون مراحل قانونی این پرونده در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این آمار فقط مربوط به فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان است، افزود: علاوه بر این کشفیات دیگر نیروهای نظامی و امنیتی همچون سپاه، مرزبانی و اداره اطلاعات نیز کشفیات داشته اند.

طاهری با اشاره به اینکه میزان کشف مواد مخدر در سه ماهه ابتدایی سال ۹۶ در سیستان و بلوچستان ۸۰ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: طی این کشفیات ۳۵ باند متلاشی شده و ۱۰ نفر  نیز به هلاکت رسیدند. 

کد مطلب 4022248

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