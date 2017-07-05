۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شاهرود زیر کشت ذرت رفت

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شاهرود به ویژه در مناطق بسطام و بخش مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تحت کشت ارقام مختلف ذرت قرار گرفته است، افزود: سینگل کراس ۷۰۴، ماسیل، ماکزیما و ام اس از جمله ارقام این نوع محصول است.

وی از ادامه عملیات کاشت و پیش بینی افزایش سطح کاشت به ۸۰۰ هکتار خبر داد و گفت: ۲۰ هکتار از این اراضی به وسیله آبیاری تیپ آبیاری می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود افزود: همچنین در ۱۰۰ هکتار از این اراضی مبارزه با کرم ساقه خوار ذرت (سزامیا) بدون استفاده از سموم شیمیایی و به صورت بیولوژیک (استفاده از زنبور تریکو گراما) صورت گرفته است.

قاسمی گفت: در نظر است به منظور آشنایی و نیز ترغیب بهره برداران به استفاده از روش هایی که به صورت بهینه سبب کاهش میزان آب مصرفی می شوند، مزرعه نمایشی کشت ذرت با استفاده از نشاء برپا شود.