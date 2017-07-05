به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل‌آبادی منتخب شورای پنجم با اشاره به جزئیات جلسه امروز منتخبان شورای پنجم که قرار بود به معرفی پنج گزینه نهایی برای انتخاب شهردار آینده تهران اختصاص یابد، گفت: بر اساس رأی‌گیری امروز، پنج گزینه نهایی به هفت گزینه نهایی افزایش پیدا کرد. همچنین به دلیل آنکه به احتمال زیاد شورای پنجم در شهریور ماه برگزار می‌شود، دو هفته فرایند معرفی منتخبان اعضا برای شهرداری تهران به تأخیر افتاد.

وی ادامه داد: گفتگو در خصوص برنامه‌های گزینه‌های شهرداری تهران همچنان دنبال می‌شود، زیرا در همین گفتگوها می‌توان از جزئیات برنامه‌ها آگاه شد.

همچنین حجت نظری منتخب دیگر شورای پنجم شهر تهران نیز در خصوص تأخیر دو هفته‌ای در اعلام گزینه‌های نهایی برای شهرداری تهران گفت: بر اساس اخبار رسیده، جلسه شورای پنجم در نیمه شهریور ماه برگزار می‌شود و همچنان فرصت برای انتخاب گزینه‌های نهایی وجود دارد و شورای پنجم قبل از آغاز، گزینه نهایی خود را معرفی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در جلسه امروز شورا جزئیات فرایند انتخاب شهردار مورد بررسی قرار گرفت.

نظری در پاسخ به این پرسش که معرفی گزینه‌های متفاوت از سوی منتخبان، نشان اختلاف‌نظر در میان اعضاست، گفت: نباید از معرفی گزینه‌های مختلف برداشت شود که میان اعضا اختلافی وجود دارد، بلکه طرح کردن گزینه‌های مختلف، معرفی آنها به مردم است و هنوز گزینه‌ای در این رابطه نهایی نشده است.