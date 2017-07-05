کنفرانس «رساله های دانشگاهی در مطالعات قرآنی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «رساله های دانشگاهی در مطالعات قرآنی» در دانشگاه استانبول برگزار می شود.

این کنفرانس در روزهای بیست و سوم تا بیست وششم نوامبر سال جاری میلادی، در دانشگاه استانبول ترکیه برگزار می‌گردد.

تاریخ ارسال چکیده مقالات تا ۳۰ ژوئن بود و پس از آن شرکت کنندگان می بایست مقاله کامل خود را تا ۱۵ اکتبر ارسال کنند.

رویکردها و مکاتب فکری، سیاست های علمی، بررسی دلایل و انگیزه های انتخاب این موضوع در رساله های دانشگاهی، نقش شاخص های سیاسی و اجتماعی در رساله های دانشگاهی مطالعات قرآنی و... از جمله محورهای این کنفرانس است.