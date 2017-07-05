  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

الجزیره:

تیر «الجبیر» در جلب حمایت اتحادیه آفریقا به تحریم قطر به سنگ خورد

تیر «الجبیر» در جلب حمایت اتحادیه آفریقا به تحریم قطر به سنگ خورد

وزیر خارجه عربستان سعودی از نشست اتحادیه آفریقا که با هدف یارکشی برای تداوم خصومت با قطر در آن حضور یافت، دست خالی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «الجزیره» از بی حاصل بودن سفر «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی به اتیوپی برای قانع کردن رهبران کشورهای آفریقایی به حمایت از تحریم قطر خبر داد.

 گفته می شود، الجبیر خواسته خود را در حاشیه برگزاری بیست و نهمین نشست اتحادیه آفریقا مطرح کرده است حال آنکه در پاسخ، رهبران قاره سیاه که در شهر «آدیس آبابا» گرد آمده بودند، به اجماع روی وی را زمین انداخته و بر لزوم حل بحران قطر از راه مسالمت آمیز تاکید کردند.

به این ترتیب، دیدار الجبیر با رهبران ۶ کشور آفریقایی که با هدف یارکشی برای تداوم تحریم قطر انجام شد، ناکامی وی را به همراه داشت.

 گفتنی است، در میان افرادی که وزیر سعودی سعی به جلب حمایت شان داشت، نخست وزیر اتیوپی و معاون دوم ریاست جمهوری سودان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.

کد مطلب 4022419
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها