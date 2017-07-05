تیر «الجبیر» در جلب حمایت اتحادیه آفریقا به تحریم قطر به سنگ خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، «الجزیره» از بی حاصل بودن سفر «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی به اتیوپی برای قانع کردن رهبران کشورهای آفریقایی به حمایت از تحریم قطر خبر داد.

گفته می شود، الجبیر خواسته خود را در حاشیه برگزاری بیست و نهمین نشست اتحادیه آفریقا مطرح کرده است حال آنکه در پاسخ، رهبران قاره سیاه که در شهر «آدیس آبابا» گرد آمده بودند، به اجماع روی وی را زمین انداخته و بر لزوم حل بحران قطر از راه مسالمت آمیز تاکید کردند.

به این ترتیب، دیدار الجبیر با رهبران ۶ کشور آفریقایی که با هدف یارکشی برای تداوم تحریم قطر انجام شد، ناکامی وی را به همراه داشت.

گفتنی است، در میان افرادی که وزیر سعودی سعی به جلب حمایت شان داشت، نخست وزیر اتیوپی و معاون دوم ریاست جمهوری سودان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.