به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد بیرانوندی با اشاره به اینکه کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس دهم در خصوص استخدام بدون آزمون حق‌التدریسی‌های با سابقه، بیش از هفت جلسه کارشناسی برگزار کرده تا مشکل تامین نیروی انسانی در نظام آموزشی برطرف شود، گفت: بررسی این طرح هنوز به جمع‌بندی نرسیده است و هم اکنون نمی‌توان اذعان کرد که این امر حتما بدون آزمون باشد یا خیر.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۳۰ الی ۴۰ هزار نفر شامل طرح مذکور می‌شوند، اظهار کرد: در صورت تصویب جذب بدون آزمون، حتما دوره آموزشی ۶ ماهه الی یک ساله برگزار خواهد شد تا افراد مهارت فنی بیشتری داشته باشند.

وی ضمن یادآوری اینکه در سال ۹۴ تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به منظور تعیین تکلیف ساعات آموزشی بدون معلم، تعیین تکلیف افراد حق التدریس و ... تصویب شد، ادامه داد: این قانون اجرایی شد اما تعدادی از افراد که مشمول این قاعده می‌شدند به دلیل اینکه رشته تحصیلی‌شان مورد نیاز نبود و غیر مرتبط تلقی می‌شد از روند جذب جاماندند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای رفع مشکلات در سال ۹۵ نیز اصلاحیه‌ای نسبت به ماده ۱۷ انجام شد و بر اساس آن عده دیگری نیز جذب و سازماندهی شدند اما متاسفانه مجددا تعدادی از افراد از روند جذب جامانده اند.

بیرانوندی با اشاره به اینکه علاوه بر تعداد نیروهای خرید خدمت و پیش دبستانی در اصلاحیه قانون مذکور در سال ۹۵ افراد نهضت سوادآموزی نیز برای تعیین تکلیف به افراد مورد مشمول قانون اضافه شدند، خاطرنشان کرد: حال بر این اساس در تلاش هستیم در طرح کنونی نسبت به تعییت تکلیف و جذب این افراد برای تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش اقدام کنیم.