۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

اهدای لوح تقدیر به یک هنرمند کم توان/ ناتوانی جسمی مانع نیست

از سوی کمیته تخصصی خوشنویسی شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان کشور سمانه احسانی نیا هنرمند کم‌توان جسمی مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با همراهی سید عباس سجادی مدیر عامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، حسن مهرجردی مشاور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نصرالله افجه ای هنرمند پیشکسوت خوشنویسی به نمایندگی از کمیته تخصصی خوشنویسی شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان کشور برگزار شد، لوح تقدیری که به امضای علی شیرازی، مجتبی ملک زاده، نصرالله افجه ای و سید جعفر کشفی و به خط مجتبی ملک زاده نوشته شده بود به سمانه احسانی نیا اهدا شد.

در بخشی از این تقدیر نامه آمده است: برگزاری نمایشگاه آثار هنری سرکار عالی در فرهنگسرای نیاوران و دیدار با  شخصیت های ممتاز فرهنگی و هنری کشور قابل تبریک و تقدیر است. بی‌گمان تلاش بی وقفه و خلق آثار گرانقدر الگوی ارزشمندی برای هنرجویان جوان این مرز و بوم خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را مسالت داریم.

نصرالله افجه‌ای هنرمند خطاط، عضو کمیته تخصصی خوشنویسی شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان و از  چهره های ماندگار کشور درباره نمایشگاه سمانه احسانی نیا گفت: تکنیک و خلاقیت این هنرمند در خلق آثار خیلی خوب و جالب بود. کوچک یا بزرگی یک کار ملاک و معیار نیست بلکه موضوع و سوژه است که می تواند در همه اعصار مورد توجه باشد. به عنوان مثال در بعضی از آثار خانم احسانی نیا کبوتر وجود دارد، کبوتر نشانه صلح و دوستی و معصومیت است. از دیدن این نمایشگاه بسیار لذت بردم و امیدوارم در آینده از این هنرمند خوب کشور آثار بیشتری ببینیم.

نمایشگاه نقاشی سمانه احسانی نیا تا ١٣ تیرماه در فرهنگسرای نیاوران برپا بود و شخصیت های فرهنگی و هنری بسیاری از این نمایشگاه بازدید کردند.

