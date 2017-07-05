اهدای لوح تقدیر به یک هنرمند کم توان/ ناتوانی جسمی مانع نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با همراهی سید عباس سجادی مدیر عامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، حسن مهرجردی مشاور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نصرالله افجه ای هنرمند پیشکسوت خوشنویسی به نمایندگی از کمیته تخصصی خوشنویسی شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان کشور برگزار شد، لوح تقدیری که به امضای علی شیرازی، مجتبی ملک زاده، نصرالله افجه ای و سید جعفر کشفی و به خط مجتبی ملک زاده نوشته شده بود به سمانه احسانی نیا اهدا شد.

در بخشی از این تقدیر نامه آمده است: برگزاری نمایشگاه آثار هنری سرکار عالی در فرهنگسرای نیاوران و دیدار با شخصیت های ممتاز فرهنگی و هنری کشور قابل تبریک و تقدیر است. بی‌گمان تلاش بی وقفه و خلق آثار گرانقدر الگوی ارزشمندی برای هنرجویان جوان این مرز و بوم خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را مسالت داریم.

نصرالله افجه‌ای هنرمند خطاط، عضو کمیته تخصصی خوشنویسی شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان و از چهره های ماندگار کشور درباره نمایشگاه سمانه احسانی نیا گفت: تکنیک و خلاقیت این هنرمند در خلق آثار خیلی خوب و جالب بود. کوچک یا بزرگی یک کار ملاک و معیار نیست بلکه موضوع و سوژه است که می تواند در همه اعصار مورد توجه باشد. به عنوان مثال در بعضی از آثار خانم احسانی نیا کبوتر وجود دارد، کبوتر نشانه صلح و دوستی و معصومیت است. از دیدن این نمایشگاه بسیار لذت بردم و امیدوارم در آینده از این هنرمند خوب کشور آثار بیشتری ببینیم.

نمایشگاه نقاشی سمانه احسانی نیا تا ١٣ تیرماه در فرهنگسرای نیاوران برپا بود و شخصیت های فرهنگی و هنری بسیاری از این نمایشگاه بازدید کردند.