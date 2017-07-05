سرهنگ احیاء محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای طرح باغموزه دفاع مقدس خراسان شمالی ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.
سرهنگ امیری عنوان کرد: از محل اعتبارات استانی ۶ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص پیداکرده است.
وی تصریح کرد: این میزان اعتبار قرار است بهصورت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تزریق شود که بر این اساس، پیشبینی میکنیم باغموزه دفاع مقدس خراسان شمالی طی ۵ سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به ملی بودن این طرح، اظهار کرد: تلاش داریم از ردیف اعتبارات ملی نیز برای ساخت و تکمیل باغموزه خراسان شمالی برخوردار شویم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان شمالی افزود: در حال حاضر عملیات خاکبرداری از دو هزار مترمربع فضای عرصه این طرح انجامشده است.
سرهنگ امیری تصریح کرد: باغموزه دفاع مقدس خراسان شمالی در سطح ۱۲ هکتار زمین با مساحت زیربنای ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث میشود.
نظر شما