  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی مطرح کرد:

روند ۵ساله ساخت باغ‌موزه دفاع مقدس/ برآورد ۱۴ میلیاردتومان اعتبار

بجنورد- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی گفت: با توجه به اعتباراتی که به پروژه باغ‌موزه دفاع مقدس اختصاص می‌یابد، امیدواریم این پروژه طی ۵ سال آینده به بهره‌برداری برسد.

سرهنگ احیاء محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای طرح باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان شمالی ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

سرهنگ امیری عنوان کرد: از محل اعتبارات استانی ۶ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص پیداکرده است.

وی تصریح کرد: این میزان اعتبار قرار است به‌صورت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تزریق شود که بر این اساس، پیش‌بینی می‌کنیم باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان شمالی طی ۵ سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به ملی بودن این طرح، اظهار کرد: تلاش داریم از ردیف اعتبارات ملی نیز برای ساخت و تکمیل باغ‌موزه خراسان شمالی برخوردار شویم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی افزود: در حال حاضر عملیات خاک‌برداری از دو هزار مترمربع فضای عرصه این طرح انجام‌شده است.

سرهنگ امیری تصریح کرد: باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان شمالی در سطح ۱۲ هکتار زمین با مساحت زیربنای ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث می‌شود.

کد خبر 4022514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها