سرهنگ احیاء محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای طرح باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان شمالی ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است.

سرهنگ امیری عنوان کرد: از محل اعتبارات استانی ۶ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص پیداکرده است.

وی تصریح کرد: این میزان اعتبار قرار است به‌صورت سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تزریق شود که بر این اساس، پیش‌بینی می‌کنیم باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان شمالی طی ۵ سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به ملی بودن این طرح، اظهار کرد: تلاش داریم از ردیف اعتبارات ملی نیز برای ساخت و تکمیل باغ‌موزه خراسان شمالی برخوردار شویم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی افزود: در حال حاضر عملیات خاک‌برداری از دو هزار مترمربع فضای عرصه این طرح انجام‌شده است.

سرهنگ امیری تصریح کرد: باغ‌موزه دفاع مقدس خراسان شمالی در سطح ۱۲ هکتار زمین با مساحت زیربنای ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث می‌شود.