به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، اشکان مختاری گفت: بافت تاریخی سورو درحالی یکی از بافتهای ارزشمند کشور و استان هرمزگان محسوب میشود که از انسجام اجتماعی بالایی برخوردار است.
او افزود: بافت سورو درواقع، مرکز و هسته اولیه بندرعباس محسوب میشود که هویت شهری و معماری این بافت حتی با ساختوسازهای امروزی نیز حفظ شده است از همین رو، طرح حفاظت و بهسازی بافت تاریخی سورو بههمراه تدوین ضوابط اختصاصی و ویژه برای این بافت از اردیبهشت امسال آغاز شده است و هم اکنون نیز این طرح مرحله مطالعاتی و ارزیابی را پشت سر میگذارد.
او افزود: این بافت از سه زیر محله تشکیل شده که شامل (قبله، وسط و روز) میشود.
مختاری تأکید کرد: با توجه به اصالت و حفظ ساختار فضایی بافت سورو، کارشناسان درصدد هستند نگاه ویژهای به این منطقه داشته باشند تا طرح حفاظت و بهسازی از بافت تاریخی سورو به درستی انجام شود.
بافت تاریخی سورو با ۸۷ هکتار مساحت از جمله بافتهای تاریخی استان هرمزگان به شمار میرود که هم اکنون با تدوین ضوابط اختصاصی، طرح حفاظت و بهسازی آن در دست انجام است.
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