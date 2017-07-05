کشف۱۱۱۷کیلوگرم انواع مواد مخدر دراستان/ تریاک درصدر کشفیات و مصرف

‌به گزارش خبرنگار مهر، سعید بالش زر ظهر چهارشنبه در نشست خبری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استلن افزود: میزان کشفیات در مدت مشابه سال قبل ۵۸۲ کیلوگرم بوده است.

بالش زر تصریح کرد: میزان کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جدید تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

بالش زر گفت: بیشترین میزان کشفیات بر حسب نوع مواد مخدر متعلق به تریاک بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۳ دستگاه وسیله نقلیه در رابطه با مبارزه با مواد مخدر توقیف شد که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۷۹ دستگاه وسیله نقلیه بوده است.

وی افزود: میزان خودروهای توقیف شده در ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال قبل رشد ۱۳ درصدی داشته است.

بالش زر گفت: ۶۰ طرح پاکسازی در مناطق مختلف استان اجرایی شده است.

بالش زر تاکید کرد: در راستای مبارزه و پیشگیری از مصرف مواد مخدر در سطح شهرهای استان کلاس های آموزشی، آگاه سازی ها و برنامه های مختلفی اجرایی شده است.

وی افزود: تقویت خودرویی و ایست بازرسی های استان نیز عملیاتی شده است.

بالش زر بیشترین میزان مصرف مواد مخدر را تریاک، هروئین و ماری جوانا عنوان کرد.