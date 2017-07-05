صادرات ۹۱ هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مهدوی پور اظهار کرد: این کالا ها تحت نظارت اداره استاندارد شهرستان مهران به کشور عراق صادر شده است که بیشترین آن شامل سنگهای ساختمانی، مواد لبنی و مواد شیمیایی بوده است.

وی افزود: این میزان کالای استاندارد پس از نظارت و کنترل کارشناسان و بررسی ۸۲۸ پرونده صادراتی و وارداتی از این شهرستان به عراق صادر شده است.

رئیس اداره استاندارد مهران افزود: در سه ماه گذشته تعداد ۱۰۲ آزمون تعیین ماهیت نیز در آزمایشگاه های استاندارد مهران انجام شد که بیشترین کالای تعیین ماهیت شده مواد شیمیایی و سنگهای ساختمانی بوده است.

مهدوی پور اضافه کرد: در همین مدت ۲۷ مورد بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و ۷۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: شهرستان مهران به سبب اینکه یکی از درگاه ‌های اصلی صادرات و واردات به کشور عراق به شمار می‌رود عملکرد، نظارت و آزمایشگاه‌ استاندارد در سطح این شهرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و رضایت مردم را به دنبال داشته است.