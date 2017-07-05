کنترل کانون بحرانی فرسایش بادی در بندرعباس نیازمند اعتبارات است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، ابراهیم جعفری با بیان اینکه شهرستان بندرعباس توسط ۸۰ هزار هکتار کانون بحرانی بیابانی محاصره شده است بیان داشت: با توجه به مطالعات شناسایی کانون های بحرانی بیابانی که توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت گرفته است ۲۸ کانون در استان هرمزگان شناسایی شده که شهرستان بندرعباس از سمت شرق و غرب به ترتیب به وسیله کانون های بحرانی بیابانی دهنو و گچین با مساحت ۸۰ هزار هکتار محاصره شده است.

وی افزود: کانون های مذکور دارای اثرات بسیار مخرب شامل : بیماری های تنفسی و چشمی ، کاهش عمر تاسیسات صنعتی و بندری و برقی، وارد کردن خسارت به منازل مسکونی، آسیب زدن به جاده ها و فرودگاه ها است.

وی کنترل کانون های بیابان زایی را از اولویت های این اداره بیان کرد و گفت: تاکنون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ۷۵۰ هکتار نهال کاری در جهت بیابان زدایی در دو کانون فوق انجام داده است.

جعفری تختی اضافه کرد: اثرات مخرب ریزگردها اهمیت مبارزه با بیابان زایی را دوچندان می کند و با توجه به وسعت بالای دو کانون و اعتبار کم، لازم است صنایع، بنادر و پالایشگاه ها با توجه به خسارت مستقیم و غیر مستقیم از این ریزگرد و گرد و غبارها در اجرای طرح های بیابانزدایی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان همکاری های لازم را داشته باشند و سالانه اعتباری را برای مقابله با بیابان زایی در نظر داشته باشند.

رئیس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان در پایان افزود :هم اکنون یک میلیون و ۵۶۵ هزار هکتار بیابان در استان وجود دارد که از این میزان ۳۱۸ هزار هکتار آن کانون های بحرانی است و برای کنترل آنها نیاز به اعتبار و مشارکت مردم ، صنایع و پالایشگاه ها است.