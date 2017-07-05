به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت: اتحادیه عرب از میانجیگری کویت برای حل بحران قطر حمایت می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما در اتحادیه عرب همواره آمادگی خود را برای حل بحران قطر اعلام کردیم اما در صورتی که طرف های مورد مناقشه در این بحران خواستار کمک از ما باشند.

گفتنی است، مصر، عربستان، امارات و بحرین کشور قطر را تحریم کرده و در مقابل از سرگیری روابط خود و لغو تحریم، خواستار برآورده شدن یک سری خواسته ها شده اند.

دولت قطر پاسخ خود به این خواسته ها را از طریق کویت به کشورهای تحریم کننده داده است، و آنها هم اکنون درحال بررسی آن برای اعلام نظر هستند.