پلیس اینترپل نام ترکیه را از پایگاه اطلاعاتی خود حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، پس بارگزاری نام ۶۰ هزار نفر متهم به همکاری با جریان «فتح الله گولن» برای بازداشت توسط ترکیه، پلیس اینترپل نام این کشور را از پایگاه اطلاعاتی خود حذف کرد.

قطع دسترسی ترکیه با این پایگاه اطلاعاتی بلافاصله بعد از کودتای نافرجام سال گذشته اتفاق افتاده است و حدود یکسال است تا الان ادامه دارد.

اینترپل علت این کار را «مسئله اعتماد» عنوان کرده است.

ترکیه با اعتراض به این اقدام معتقد است این کار موجب شده است تا عواملی که در کودتای نافرجام سال گذشته دست داشته اند آزادانه در آمریکا و اروپا تردد کنند.