نیروگاه حرارتی تبریز دچار حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر،،حسین مطلبی با اعلام این خبر افزود: دقایقی پیش اتاق کنترل نیروگاه حرارتی در جاده آذرشهر دچار آتش سوزی شد.
وی بیان کرد: آتش نشان پتروشیمی و آتش نشانان ایستگاههای ۲ و ۱۴ تبریز جهت اطفاء به محل اعزام شدهاند.
وی تاکید کرد: آتش نشانان با تلاش چشمگیر از سرایت حریق به سایر قسمتها پیشگیری کردهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه با اعلام حریق درحوالی ظهر امروز در سوئیچ روم (اتاق کنترل) نیروگاه حرارتی تبریز، آتش نشانان کلانشهر تبریز جهت اطفای حریق در محل آتش سوزی حاضر شدهاند گفت: به دلیل نبود کپسولهای پودری آتش نشانان موفق به اطفاء آتش نشدند.
خلیل ساعی افزود: با هماهنگی مسئول عملیات اداره کل مدیریت بحران، HSE پتروشیمی تبریز جهت اطفای حریق خودروهای حاوی پودر و فوم اطفای حریق به نیروگاه حرارتی تبریز اعزام شدهاند و تلاش برای مهار سریع آتش سوزی ادامه دارد.
جلیل ستاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر آتشسوزی در نیروگاه حرارتی تبریز اظهار داشت: ساعت ۱۴:۲۳ امروز آتشسوزی در نیروگاه حرارتی تبریز به آتشنشانی اعلام شد که در پی آن در ساعت ۱۴:۳۵ از ایستگاه شماره ۱۴ آتشنشانی تبریز به محل نیرو اعزام شد.
وی ادامه داد: همچنین پس از اعزام نیرو از مرکز شماره ۱۴، از مرکز شماره ۲ تبریز نیز برای اطفا حریق به محل ارسال شدند.
ستاری اعلام کرد: آتشسوزی تقریبا به پایان رسیده ولی فعلا آتشنشانها مشغول لکهگیری و خنککاری هستند. آتش از شعله اصلی شروع شده و سوییت کانال را در برگرفته است.
معاون عملیاتی آتشنشانی تبریز اضافه کرد: از مرکز اصلی آتشنشانی نیز تجهیزات ارسال کردهایم و به محض اینکه کار آتشنشانان تمام شود، گزارش کاملی را از خسارات و جزئیات حادثه اعلام خواهیم کرد.
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