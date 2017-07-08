بانوان جودوکار همدانی پای ثابت اردوی تیم ملی هستند

هانیه سزاوار یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استانهمدان قطب جودو بانوان در کشور است، اظهار داشت: جودوکاران همدانی همواره یک پای مسابقات، لیگها و اردوهای تیم ملی بوده و هستند.
وی افزود: مربیان خانم جودو همدان همواره پای ثابت تیمهای ملی بودهاند بهطوریکه کبری کرمی و مژگان و آذر کولیوند در چندین دوره بهعنوان مربی در اردوی تیم ملی حاضر بودند.
نایب رئیس هیئت جودو استان همدان بابیان اینکه جودو همدان همواره در بین سایر استانها خوش درخشیده است، گفت: جودوی بانوان استانهمدان جزو تیمهای برتر است که در چند سال متوالی توانسته در رده سنی جوانان نایبقهرمان و در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان قهرمان کشور باشد.
بانوان جودوکار همدانی ۴۳ مدال کشوری کسب کردند
سزاوار یگانه عنوان کرد: سال گذشته در ۸ مرحله بانوانهمدانی به مسابقات کشوری اعزام شدند که حاصل تلاش این افراد کسب ۲۰ مدال طلا ۱۴ نقره و ۹ برنز بود.
وی بابیان اینکه سال گذشته بانوان جودوکار ۴۱ دور به تیم ملی دعوت شدند، بیان کرد: سال گذشته آرمیتا بازافکن، اسما نادری، زهرا خالدی، زهرا خانیان، زهرا خرمی، صبانه قنبری پاک، سمیرا صفری، شیرین رضایی، یاسمن احمدی، حدیث قیاسوند، شیوا جهانگیری، صبا کرمعلی، لیلا سیاهوشی، مائده وفایی، مریم بربط و حدیث سیف در اردوی تیم ملی حضور داشتند و امسال نیز صبا کرمعلی به تیم بزرگسالان دعوت شد.
۸۰۰ نفر ورزشکار سازمانیافته در جودو همدان فعالیت میکنند
سزاوار یگانه با اشاره به اینکه ۸۰۰ نفر ورزشکار سازمانیافته در جودو همدان فعالیت میکنند، گفت: از این تعداد حدود ۲۷۰ نفر را بانوان تشکیل میدهند.
نایبرئیس هیئت جودو استانهمدان عنوان کرد: در شهرستانها هم برنامهریزیهای خوبی صورت گرفته و شهرستانهای بهار، نهاوند و ملایر از شهرستانهای خوب مستعد و توانمند هیئت جودو استانهمدان هستند و نهاوند بهعنوان قطب جودو بانوان استان و کشور فعالیت میکند.
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