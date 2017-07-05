به گزارش خبرگزاری مهر، عباداله فتح‌اللهی با اشاره به مفاد مصوبات نخستین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران به ریاست شهردار تهران اظهار داشت: بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران در سیزدهمین جلسه کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران تکمیل و مورد تأیید قرار گرفت و جهت اجرا به مناطق ابلاغ شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تأکید بر این که حسن اجرای مصوبات بسته تشویقی ابلاغی سال ۹۶ برعهده شهرداران مناطق خواهد بود، تصریح کرد: اولویت ما در اجرای بسته تشویقی در سال جاری به صفر رساندن هزینه‌های نظام مهندسی برای متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده بود که خوشبختانه با توافقات صورت گرفته با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در بسته تشویقی نوسازی ابلاغ شده نحوه اعطای کمک هزینه خدمات مهندسی به متقاضیان نوسازی نیز تدوین و مشخص شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات بسته تشویقی ابلاغی سال ۹۶، کلیه متقاضیان نوسازی تجمیعی با مساحت بیش از ۱۰۰ متر مربع و انفرادی با مساحت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر مربع در بافت‌های فرسوده از کمک هزینه نظارت بهره‌مند خواهند شد.

به گفتهٔ وی، متقاضیان نوسازی درصورت تجمیع بیش از سه پلاک و دستیابی به مساحت مناسب بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، علاوه بر هزینه‌های نظارت، از کمک هزینه مکانیک خاک، فاز ۲ و شناسنامه فنی و ملکی نیز برخوردار می‌شوند.

فتح‌اللهی افزود: متقاضیان تخریب و نوسازی پلاک‌هایی با مساحت بالاتر از ۱۰۰ متر مربع در ۳۵ محله از ۱۴۹ محله دارای بافت فرسوده (واقع در جنوب محور انقلاب) با درصد نوسازی کمتر از ۳۰ درصد، در صورتی که اقدام به تجمیع نمایند می‌توانند علاوه بر استفاده از کمک هزینه نظارت، از کمک هزینه مکانیک خاک، فاز ۲ و شناسنامه فنی و ملکی نیز برخوردار شوند.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران عنوان کرد: به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی محلات ویژه و اولویت دار واقع در بافت‌های تاریخی منطقه ۱۲ شهر تهران، علاوه بر شمول مشوق‌های موضوع مصوبات بسته تشویقی ابلاغ شده، تعیین و تخصیص سایر مشوق‌های تکمیلی، بر عهده کمیته تأمین خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این باره خاطرنشان کرد: بسته تشویقی کالبدی ویژة محلات تختی، قیام و کوثر نیز پس از اخذ مصوبه کمیته ارتقاء کیفیت محیطی منطقة ۱۲، در سیزدهمین جلسه کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران در خرداد ماه مراحل نهایی تأیید خود را می‌گذراند.