اسدالله ربانی مهر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح رفاه کارت جوانان در همدان اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح علاوه بر غنیسازی اوقات فراغت، آشنایی جوانان با مکانهای فرهنگی و خدماتی و همچنین ارائه خدمات به جوانان با تخفیف و شرایط ویژه بوده است.
وی افزود: این طرح در ۳ مرحله اجرا میشود و مرحله اول با حدود ۴۰ مرکز فرهنگی خدماتی و رفاهی تفاهمنامههایی منعقدشده است که از ۵ تا ۵۰ درصد تخفیف برای دارندگان کارت در نظر گرفتهشده است.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به مراکز تخفیف این کارت گفت: این ۴۰ مرکز شامل باغموزه دفاع مقدس، فروشگاه، لوازمخانگی، آتلیهها، دفترخانه ثبت، رستورانها، مراکز خرید، دفتر بیمه، عینکفروشی، مبلفروشی، مراکز تبلیغاتی، گلفروشی، سالنهای عقد و سایر مکانهایی بوده که بیشتر این خدمات برای جوانان قابلاستفاده است.
ربانی مهر خاطرنشان کرد: کسانی که تمایل به دریافت این کارت دارند باید به محل خانه جوانان واقع در میدان پاسداران، روبروی استخر لاله مراجعه کنند.
وی با اشاره به ارزش این کارتها بیان کرد: ارزش کارتها حدود ۵۰۰ هزار تا یکمیلیون تومان است که تنها هزینه چاپ و تبلیغات آن که مربوط به یک سازمان مردمنهاد است دریافت میشود.
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