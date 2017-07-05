۳۶درصد جویندگان کار در شاهرود بانوان هستند/ ۳۴۵ شغل ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر حسینی روز چهارشنبه در دومین نشست کارگروه تخصصی اشتغال سال جاری به میزبانی سالن جلسات فرمانداری شاهرود بابیان اینکه طی سه‌ماهه نخست سال جاری تعداد ثبت‌نام کنندگان جویای کار درمجموع ۵۱۶ جویندگان کار ۳۶ درصد را خانم ۶۴ درصد را مرد شامل می‌شوند، ابراز داشت: از این تعداد افراد جویای کار ۵۲درصد فاقد مهارت و ۴۸درصد دارای مهارت هستند.

وی افزود: از تعداد ۵۱۶نفر افراد جویای کار در شاهرود ۱۸۶نفر مرد و ۱۰۹نفر زن زیر دیپلم و دیپلم و دراین‌بین افراد دانشگاهی ۱۴۹ نفر مرد و ۷۲نفر زن دارای مدرک فوق‌دیپلم و بالاتر هستند که درمجموع می‌توان گفت ۲۹۵نفر حدود ۵۷درصد افراد جویای کار زیر دیپلم و دیپلم و ۲۲۱نفر حدود ۴۳درصد را افراد دانشگاهی شامل می‌شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهرود بابیان اینکه تا تاریخ ۱۴تیرماه ۳۴۵شغل در سامانه به ثبت رسید، ابراز داشت: این در حالی است که در دوماهه اخیر ۲۰۵مورد شغل ایجاد شد که می‌توان گفت ۱۴۰شغل طی یک و نیم ماه به ثبت رسیده است که بیشترین اشتغال را سازمان جهاد کشاورزی با ۱۸۱ مورد و میراث فرهنگی با ۳۶ شامل می‌شود.

امیرحسینی تأکید کرد: تاکنون دو هزار و ۵۰۰ دانشجو در استان سمنان از طرح کارورزی استقبال کردند که نشان می‌دهد این سامانه توانست تاکنون موفق عمل کند اما مشکل اصلی دراین‌بین عدم استقبال صاحبان مشاغل از این سامانه است که باید با ایجاد جلسات توجیهی پذیرنده‌های شهرستان را نیز مجاب کرد تا در سامانه کارورزی ثبت‌نام کنند.