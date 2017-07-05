استخدام نخواهیم داشت/ کارفرما و کارگر، دو بال اقتصاد استان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که ظهر امروز چهارشنبه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد گفت: استان آذربایجان شرقی در ۳ آیتم از ۴ آیتم وزارت کشور در حوزه اقتصاد رتبه اول را کسب کرده و در یکی از آیتم‌ها نیز رتبه دوم را کسب نموده است. اما این موفقیت‌ها تنها در سایه فعالیت کارفرمایان و جامعه کارگری استان کسب شده است.

وی ادامه داد: خوشحالیم که در آذربایجان شرقی کارفرمایان و کارگران همچون دو بال یک پرنده حرکت کرده و برای رشد اقتصادی این سرزمین از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

جبارزاده با اشاره به انتخابات اردیبهشت ۹۶ تصریح کرد: انتخاب مجدد و اعتماد مجدد مردم عزیز ایران به آقای دکتر روحانی باعث شد ثبات و آرامش دوباره به بازار اقتصادی کشور و استان بازگردد و کارفرمایان با خیال راحت به تولید و اشتغال بپردازند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به معضل بیکاری در کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط خاصی که دولت دارد ما در آینده قادر به استخدام نخواهیم بود. ما راضی نیستیم در ادارات کارمندان بیش از نیازی استخدام شود و بدین ترتیب باید پرونده استخدام در ادارات دولتی را ببندیم مگر اینکه سازمان جدیدی تاسیس شود یا نیرو جایگزین گردد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مشکلات کارفرمایان استان مشکلات ما مسئولان نیز هست خاطرنشان شد: یکی از ویژگی‌های دولت تدبیر و امید این است که حتی از رده‌های کوچک یک سازمان یا کار جمعی نیز حرف‌شنوی داریم و معتقد نیستیم که روسای سازمان‌ها تفکر جامع و مانعی دارند.

وی از اضافه شدن ۳۹هزار بیمه‌شد جدید به جمع بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: در نظر داریم این رقم را امسال به ۵۰هزار بیمه‌شده برسانیم.