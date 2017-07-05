به گزارش خبرنگار مهر، یزدان آزرمی بعدازظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان و نوجوانان شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: در طرح غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان باید برنامه‌ها عینی، ابتکاری و نو مدنظر بوده و بتواند جوانان بیشتری را به سمت برنامه‌های این طرح جذب کند.

وی غنی ساختن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را امری مهم قلمداد و عنوان کرد: توجه به جامعه جوانان و نوجوانان، مانع بروز بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها در بطن جامعه آینده خواهد بود.

معاون فرماندار شهرستان اسدآباد با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان، تصریح کرد: باوجود تأخیر در برگزاری جلسه فوق، بسیاری از ادارات ذی‌ربط برنامه‌های طرح غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و دانش آموزان را در شهرستان آغاز کرده‌اند که این امر موجب جزیره‌ای برگزار شدن برنامه‌ها شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری به‌موقع ستاد موجب هم‌افزایی و وحدت بیشتر در اجرای هر چه‌بهتر و مطلوب‌تر برنامه‌ها خواهد داشت.

آزرمی تأکید کرد: همه مسئولان باید برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان دغدغه داشته باشند.

وی افزود: علاوه بر ظرفیت نهادها و ادارات می‌توان از وجود سمن‌ها و ظرفیت‌های غیردولتی سطح شهرستان جهت اوقات فراغت طرح تابستانه به نحو احسن استفاده نمود.