به گزارش خبرنگار مهر، یزدان آزرمی بعدازظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان و نوجوانان شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: در طرح غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان باید برنامهها عینی، ابتکاری و نو مدنظر بوده و بتواند جوانان بیشتری را به سمت برنامههای این طرح جذب کند.
وی غنی ساختن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را امری مهم قلمداد و عنوان کرد: توجه به جامعه جوانان و نوجوانان، مانع بروز بسیاری از آسیبها و ناهنجاریها در بطن جامعه آینده خواهد بود.
معاون فرماندار شهرستان اسدآباد با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان، تصریح کرد: باوجود تأخیر در برگزاری جلسه فوق، بسیاری از ادارات ذیربط برنامههای طرح غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و دانش آموزان را در شهرستان آغاز کردهاند که این امر موجب جزیرهای برگزار شدن برنامهها شده است.
وی تصریح کرد: برگزاری بهموقع ستاد موجب همافزایی و وحدت بیشتر در اجرای هر چهبهتر و مطلوبتر برنامهها خواهد داشت.
آزرمی تأکید کرد: همه مسئولان باید برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان دغدغه داشته باشند.
وی افزود: علاوه بر ظرفیت نهادها و ادارات میتوان از وجود سمنها و ظرفیتهای غیردولتی سطح شهرستان جهت اوقات فراغت طرح تابستانه به نحو احسن استفاده نمود.
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