جذب اعتبار ۸۷۰ میلیون تومانی برای ساخت مدرسه ویژه اتباع در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در کارگروه آسیب‌های اجتماعی که در روستای آسیب‌پذیر قزاق محله گرگان برگزار شد، اظهار کرد: از دو سال گذشته پیرامون بررسی آسیب‌های اجتماعی در استان یکی از نقاطی که مدنظر ما بود روستای قزاق محله نومل بود.

وی افزود: ۲۰ اداره کل، سازمان، ارگان و نهاد ازجمله سپاه پاسداران، آموزش‌وپرورش، بهزیستی و ... دارای وظایفی شدند که مناطق کمتر توسعه‌یافته و یا مناطق درخطر آسیب‌های اجتماعی را موردتوجه قرار دهند و از محل بودجه خود به این مناطق خدمات‌رسانی کنند.

طهماسبی افزود: اداره کل کتابخانه‌ها موظف است در روستاهای بالای یک هزار و ۵۰۰ خانوار کتابخانه‌ای تأسیس کند و با توجه به اینکه بیشترین جمعیت این گلستان را اتباع بیگانه تشکیل می دهند این کتابخانه حتما باید در این مکان تاسیس شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بابیان اینکه باید از ظرفیت تمام دستگاه‌های خدمات رسان بهره ببریم، گفت: دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم آتش به اختیار باشند و هیچ‌گاه مسائلی مانند نبود امکانات را بهانه نکنند.

وی تصریح کرد: ۸۷۰ میلیون تومان برای ساخت مدرسه مهربانی ویژه اتباع بیگانه در استان گلستان اعتبار جذب‌شده است و این دهیار است که باید برای ساخت این مدرسه در روستا مطالبه گر و پرسشگر باشد.

طهماسبی بابیان اینکه زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که روستایی این‌چنین دارای نقص باشد، افزود: اگر امروز مردم این روستا از دست خرده‌فروشان مخدر نگران هستند مطالبه‌ای به‌حق دارند و باید با همکاری یکدیگر این معضلات کم کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: آسیب اجتماعی یکی از سه بحران جهانی است و برخی آسیب‌ها همچون اعتیاد، طلاق و تکدی گری موجب نگرانی نظام شده است.

وی ادامه داد: در زمان حادثه تروریستی که در تهران رخ داد ناگهان همه ما نگران شدیم که چگونه امنیت کشور به خطر افتاد، درزمینهٔ آسیب‌های اجتماعی هم قبل از اینکه این آسیب‌ها جامعه را فراگیرد باید به فکر پیشگیری باشیم.

طهماسبی گفت: در سال ۹۵ در هریک از ۱۴ شهرستان استان گلستان یک نقطه آسیب‌پذیر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت، در سال ۹۶ هم قرار بر این شد از هر شهرستان دونقطه آسیب‌پذیر انتخاب و موردبررسی قرار گیرد.