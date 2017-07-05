۱۳۶ زندانی از ۲۷ کشور در اوین تحمل کیفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در مراسم بازدید سفرای خارجی مقیم تهران از زندان اوین اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران مجازات‌ها هدف تنبیهی و تحقیری نداشته بلکه با هدف بازدارندگی و پیشگیری انجام می‌شود.

وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه زندان باید یک دانشگاه باشد گفت: تمامی برنامه‌ها در زندانهای ایران بر مبنای این راهبرد اصولی برنامه ریزی می‌شود.

غریب‌آبادی با بیان اینکه تمامی زندانیان (متهمین و محکومین) از حقوق مختلف خود برخوردار هستند افزود: در زندان‌ها حرفه‌آموزی و ارتقاء تحصیلات آموزشی زندانیان یکی از برنامه‌های مهم سازمان زندان‌ها است.

این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه ارائه تسهیلات و خدمات مختلف در زندانهای ایران و توجه ویژه به موضوعاتی نظیر بهداشت و سلامت را در مقایسه با برخی زندانهای کشورهای دیگر بی‌نظیر خواند و افزود: زندانبانان در زندانهای ایران با زندانیان رفتار انسانی و دوستانه دارند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از رفتارهای سیاسی برخی کشورها و رسانه‌ها در ارائه تصویری دروغین و ناصحیح از زندانهای ایران که با اغراض سیاسی انجام می‌شود خطاب به سفرا گفت: ستاد حقوق بشر و سازمان زندان‌ها تصمیم گرفتند این بازدید را هماهنگ کنند تا شما از نزدیک در جریان نوع خدمات، فعالیت‌ها، تسهیلات و رفتار با زندانیان قرار گیرید تا قضاوت و ارزیابی صحیحی حاصل شود.

نگهداری محکومانی از ۲۷ کشور جهان در اوین

مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز در جریان بازدید سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی از زندان اوین، ضمن عرض خیر مقدم به آنها، اظهار کرد: زندان اوین با حدود نیم قرن قدمت، قبل از انقلاب اسلامی محلی برای نگهداری مخالفان رژیم ستمشاهی در دست سازمان امنیت و اطلاعات موسوم به ساواک بود.

وی ادامه داد: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و نوع نگرش اصلاحی نظام جمهوری اسلامی برای تعلیم و تربیت اسلامی زندانیان، کلیه محکومین و متهمین در اختیار قوه قضائیه، تحویل سازمان زندان‌ها شدند که بر اساس طرح طبقه بندی در کلیه زندان‌ها افراد به صورت جدا از یکدیگر از حیث وضعیت شخصیتی و نوع جرم و مجازات نگهداری می‌شوند.

مدیر کل زندان‌های استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر در زندان اوین بر اساس طرح طبقه بندی، کلیه محکومین و متهمین مالی و جرائمی از قبیل خیانت در امانت، جعل، ارتشاء، قاچاق کالا و فروش مال غیر و محکومیت های مالی از قبیل چک، مهریه، نفقه و تصادفات رانندگی و اتباع بیگانه نگهداری می‌شوند.

محبی با اشاره به وضعیت اتباع بیگانه در زندان اوین، گفت: اتباع بیگانه از ۲۷ کشور و ملیت با فراوانی جرائم مواد مخدر و مجموعاً به تعداد ۱۳۶ نفر در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات اسلامی مبنی بر ایجاد شرایط مناسب برای زندانیان جهت بازگشت سعادتمندانه به جامعه و کانون خانواده، طبق قوانین مربوطه اقدامات فراوانی در زندان در قالب حرفه آموزی در جهت آموزش و یادگیری افراد برای پر کردن اوقات فراغت و بهره‌گیری حداکثری از زندان صورت گرفته است.

مدیر کل زندان‌های استان تهران با اشاره به ارائه آموزش‌هایی چون معرق کاری، پیرایشگری، مکانیک ، رایانه ، خیاطی و پرورش قارچ به مددجویان در زندان اوین بیان داشت: در سال گذشته تعداد ۲۱۷نفر در این دوره‌ها شرکت کردند که ۱۳۷ نفر از آنها موفق به اخذ گواهی مهارت در حوزه‌های مورد اشاره شدند.

محبی ادامه داد: علاوه بر آموزش افراد، در صورت تمایل افراد می‌توانند در کارگاه‌های خیاطی و نجاری اشتغال به کار داشته باشند و در قبال ارائه خدمات، حقوق و دستمزد دریافت کنند که از این حقوق و دستمزد ، ۵۰ درصد آن به خانواده مددجویان در بیرون از زندان پرداخت می شود و ۲۵ درصد از آن به مددجویان در حین گذراندن دوران محکومیت و ۲۵ درصد از آن پس از آزادی به آنها پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون در زندان اوین در مجموع ۲۳۹ نفر با اختیار و تمایل خود درکارگاه‌ها مشغول به کار هستند ، گفت: مددجویان در زمان تحمل کیفر می توانند در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله سوادآموزی، هنرستان و دانشگاه به تحصیل پرداخته و یا تحصیلات خود را تکمیل کنند.

مدیر کل زندان‌های استان تهران ادامه داد: درحال حاضر در زندان اوین ۱۰۶ دانش آموز و ۶۰ دانشجو در رشته های تعلیم قرآن کریم، مترجمی زبان انگلیسی و کسب و کار در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل هستند.

محبی با بیان اینکه مددجویان می توانند از کلیه اقدامات فرهنگی و ورزشی در زندان استفاده کنند، ‌گفت: زندانیان می‌توانند با تلفن‌های مخصوص کارتی نصب شده در سالن‌ها با خانواده خود مکالمه داشته باشند؛ همچنین کلیه مجلات و روزنامه‌ها برای مطالعه در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مددجویان می‌توانند هر هفته با خانواده خود به صورت کابینی، حضوری و خانوادگی – خصوصی ملاقات داشته باشند و همچنین محل مناسب برای ملاقات میان مددجویان و وکلای آنها نیز تعبیه شده است.

مدیر کل زندان‌های استان تهران با اشاره به حضور قضات ناظر در زندان اوین اظهار کرد: برای رسیدگی به امور قضایی زندانیان، قضات ناظر به صورت تمام وقت در یکی از ساختمانهای زندان مستقر شده‌اند و به امور قضایی زندانیان رسیدگی می کنند.

محبی ادامه داد: بنا بر پیش بینی قانونگذار، محکومین واجد شرایط با نظر قاضی حاضر می‌توانند به مرخصی بروند که در ۴ ماهه سال جاری ، ۴۲ نفر از طریق عفو آزاد شدند و ۹۴ نیز به مرخصی پایان حبس رفتند و ۷۵۴ نفر نیز به مرخصی اعزام شدند که تمامی این امور حسب دستور و هماهنگی مقام قضایی و قضات ناظر مستقر در زندان انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به امکانات پزشکی و بهداشتی که در اختیار زندانیان قرار دارد، تصریح کرد: امور بهداشت و درمان زندانیان در حد ویزیت و سرپایی توسط پزشکان عمومی انجام می گیرد و در صورت تشخیص کادر درمانی آنها به بیمارستان طرف قرارداد اعزام می شوند که هزینه ‌آن با سازمان زندان‌ها است؛ البته مددجویان در صورت تمایل می‌توانند با پرداخت هزینه شخصی به بیمارستان خصوصی جهت درمان اعزام شوند.

مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: در زندان اوین کلیه مواد اولیه برای طبخ غذا زیر نظر کارشناسان تغذیه تدارک دیده می‌شود و به صورت رایگان در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد.

محبی اظهار کرد: پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه برای احیای راهگشا و قانونی جهت آزادی مددجویان شعباتی از شورای حل اختلاف در زندان مستقر شده که در جهت اصلاح ذات البین میان اصحاب دعوا و رفع مشکلات مالی فی ما بین آنها فعال بوده است؛ که موفقیت‌های بسیار شایانی در جهت صلح و سازش فی ما بین اصحاب دعوا و آزادی مددجویان از این طریق فراهم آمده است.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا ستاد مردمی دیه با کمک خیرین در جهت آزادی محکومین دیه در طول ایام هفته فعال است و با توجه به کمک‌های مردم و خیرین شرایط آزادی زندانیان محکوم به دیه را فراهم می‌آورند.

بر اساس این گزارش، پنج ماه قبل نیز سفرای کشورهای مقیم تهران با هماهنگی ستاد حقوق بشر و سازمان زندان ها بازدیدی از کانون اصلاح و تربیت تهران به عمل آوردند.