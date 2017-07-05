۳ هزار حلقه چاه غیر مجاز در دماوند شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی بسابی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اصحاب رسانه در دادگستری این شهرستان اظهار کرد: اصلی ترین فعالیت دادسرا آمار و ارقام نیست بلکه عملکردهایی است که جز آمار و ارقام نخواهد آمد، در طی یک سال گذشته اقدامات خوبی در راستای پیش گیری از وقوع جرم در شهرستان دماوند انجام شده است.

وی اضافه کرد: تعداد کل زندانی های موجود در ندامتگاه دماوند ۳۹۲ نفر است که نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۱۹ درصدی بوده ایم‌.

ابراهیمی بسابی ادامه داد: این کاهش زندانی در جهت صلح و سازش و پیشگیری از جرم انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند افزود: حدود ۱۸۹ نفر از زندانی ها متعلق به حوزه قضایی دماوند و ۵۷ نفر اتباع بیگانه بوده و مابقی متعلق به این حوزه نیستند.

ابراهیمی بسابی گفت: بیشترین تخلفات زندانی های شهرستان دماوند در زمینه سرقت و مواد مخدر می باشد و مواد مخدر نیز با توجه به الزام قانونی حوزه قضایی دماوند گسترده تر است.

وی در خصوص پرونده های ورودی به دادسرای شهرستان دماوند تصریح کرد: تعداد ۸ هزار و ۱۳۷ پرونده طی یک سال گذشته در دادسرای شهرستان دماوند به ثبت رسیده است که تاکنون ۸ هزار و ۲۵۷ پرونده مختومه شده که رشد مثبت مختومه شدن پرونده ها ۱۲۰ درصد بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بیان کرد: بیشترین فراوانی جرم در شهرستان دماوند از نظر کمی در زمینه مزاحمت، سرقت، فحاشی، ضرب و جرح است و از نظر کیفی بیش ترین فروانی در پرونده های تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز است.

آزاد سازی ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی

ابراهیمی بسابی ادامه داد: در سطح شهر دماوند با پیگیری های صورت گرفته با نهادهای مرتبط از حقوق بیت المال حفاظت همه جانبه داشته ایم و توانستیم در این یک سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی را آزاد کنیم و به طبیعت دماوند بازگردانیم.

وی گفت: همچنین با ۲۵۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز برخورد کردیم و تغییر کاربری ها به حالت سابق بازگشت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفت: در برخورد با ادارات متخلف بسیار مصمم و پیگیر هستیم که یکی از این موضوعات، انشعابات غیر مجاز است که به طور جدی با این موضوع برخورد کرده ایم و در این رابطه نیز یکی از روسای ادارات را با پرسنل مرتبط دستگیر کرده ایم.

ابراهیمی بسابی در خصوص موضوع قتل در شهرستان دماوند افزود: چند مورد اندک در این زمینه در این شهرستان داشتیم که نه متهم و نه مقتول ساکن دماوند نبوده اند.

وی در خصوص چاه های غیر مجاز در شهرستان دماوند گفت: حدود ۳ هزار حلقه چاه غیر مجاز در دماوند شناسایی شده است و در تلاش هستیم تا با متخلفان در این زمینه برخورد کنیم.