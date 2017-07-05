سفارت آمریکا دریافت یادداشت از دادستانی ترکیه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، سفارت آمریکا در آنکارا دریافت یادداشت از دادستانی ترکیه درباره ارتباطش با افراد وابسته به «فتح الله گولن» را تکذیب کرد.

در بیانیه سفارت آمریکا آمده است: ما از گزارش رسانه ها مبنی بر اینکه سفارت یا سرکنسولگری آمریکا تماس هایی از سوی افراد وابسته به گولن را در زمان پرونده کامیون های سازمان ملی اطلاعات ترکیه (MIT) دریافت کرده است مطلع هستیم. بر خلاف گزارش های منتشر شده، سفارت یا کنسولگری آمریکا هیچ یادداشتی از سوی دادستان درخصوص این مسئله دریافت نکرده است و هیچ گونه اطلاعاتی دررباره این ادعا ها ندارد.

گفتنی است، روز گذشته «عرفان فیدان» داستان کل استانبول امروز در اظهاراتی اعلام کرد که اسنادی دال بر مکالمات تلفنی برخی از طرفداران فتح الله گولن موسوم به جنبش «فتو» با سفارتخانه و سرکنسولگری آمریکا در این کشور به ثبت رسیده و محتوای این گفتگوها از سرکنسولگری مذکور درخواست شده است.

داستان کل استانبول در این باره اعلام کرد که یک مسئول بلند پایه در گروه «فتو» اعتراف کرد که دستور «توقف تریلی‌ های سازمان اطلاعات ترکیه، فیلمبرداری و رسانه‌ ای کردن این واقعه» را از فتح الله گولن رهبر این گروه دریافت کرده است.

عرفان فیدان در ادامه تصریح کرد: در رابطه با متوقف کردن کامیون های سازمان اطلاعات ترکیه، علیه ۵۵ مظنون کیفرخواست صادر شده است که چند تَن از آنان جزء اعضای جنبش فتو بوده اند.