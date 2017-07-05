بیمارستان ۲۷۴ تختخوابی یاسوج ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر سید موسی خادمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست بررسی پروژه های نیمه تمام استان افزود: روند اجرای پروژه بیمارستان ۲۷۴ تختخوابی یاسوج باید تسریع و در دهه فجر امسال افتتاح شود.

وی بیان داشت: سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال در راستای اجرای این پروژه هزینه شد و برای تکمیل این بیمارستان ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

خادمی پروژه ملی محور پاتاوه – دهدشت را از دیگر پروژه های مهم استان عنوان کرد و افزود: تلاش براین است که این پروژه تا پایان سال مالی جاری افتتاح شود.

وی تصریح کرد: دولت ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به این پروژه اختصاص داده و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیز از محل دفتر ریاست جمهوری به این پروژه در دست اجرا اختصاص یافته است.

خادمی افزود: پروژه عظیم آبرسانی به چهار شهر در کهگیلویه بزرگ نیز از دیگر طرحهای مهم و کلیدی استان است که باید با توجه به ضرورت طرح، کمبودها و مشکلات رفع و پیگیریهای لازم در استان و مرکز کشور برای به سرانجام رسیدن آن از سوی دستگاههای اجرائی متولی و پیمانکاران به عمل آید.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تعطیلی کمتر از سه ماه فرودگاه یاسوج تاکید کرد وگفت: با تکمیل طرح توسعه فرودگاه یاسوج با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال، تعداد پروازها افزایش و امکان نشست و برخواست هواپیماهای کوچک و متوسط و پرواز در شب فراهم می شود.

خادمی مشکل زندان در محدوده فرودگاه را یکی از موانع اصلی توسعه فرودگاه یاسوج عنوان کرد.