۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۰

ساعاتی پیش؛

سالن فرهنگ و هنر اداره ارشاد شهرستان هرسین در آتش سوخت

سالن فرهنگ و هنر اداره ارشاد شهرستان هرسین در آتش سوخت

کرمانشاه- سالن فرهنگ و هنر اداره ارشاد شهرستان هرسین در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش سالن فرهنگ و هنر اداره ارشاد هرسین دچار آتش سوزی شد.

میرزا حسینی معاون فرماندار هرسین در این خصوص اظهار داشت: ساعاتی پیش سرایدار اداره ارشاد هرسین متوجه وجود دود غلیظی در محدوده سالن اجتماعات این اداره می شود که پس از اطمینان از وقوع حادثه سریعاً به آتش نشانی و دیگر نهادهای ذیربط اطلاع می دهد.

میرزا حسینی گفت: تیم آتش نشانی بلافاصله و پس از مدت کوتاهی در محل حادثه حاضر شدند و اقدام به اطفای حریق نمودند و از سرایت آتش به سایر بخشهای ساختمان جلوگیری کردند.

معاون فرماندار هرسین تصریح کرد: بر اساس نظریه اولیه آتش نشانی، علت حادثه اتصال سیم های برق عنوان شده است.

