به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: مسئولان این استان در سالجاری با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال توسعه بیشتر این استان هستند.

وی افزود: در سال گذشته تسهیلات اقتصاد مقاومتی به واحد های صنعتی و کشاورزی پرداخت شد و بسیاری از واحد های صنعتی غیر فعال بار دیگر فعال شدند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی وابستگی ها را به خارج از کشور کاهش می دهد و زمینه ایجاد اشتغال و توسعه بیشتر استان را فراهم می کند.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در سالجاری در چهارمحال و بختیاری با جدیت دنبال می شود.