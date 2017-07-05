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۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۵

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: مسئولان این استان در سالجاری با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی  به دنبال توسعه بیشتر این استان هستند.

وی افزود: در سال گذشته تسهیلات اقتصاد مقاومتی به واحد های صنعتی  و کشاورزی پرداخت شد و بسیاری از واحد های صنعتی غیر فعال بار دیگر فعال شدند.

 استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی وابستگی ها را به خارج از کشور کاهش می دهد و زمینه ایجاد اشتغال و توسعه بیشتر استان را فراهم می کند.

وی تاکید کرد: اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در سالجاری در چهارمحال و بختیاری با جدیت دنبال می شود.

کد مطلب 4022854

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