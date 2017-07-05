ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز (چهارشنبه) در چهار نقطه استان گلستان شامل شهرستان‌های گالیکش، مینودشت، کلاله و رامیان شاهد آتش‌سوزی بودیم.

وی بابیان اینکه به‌غیراز مینودشت آتش سایر شهرستان‌ها مهارشده است، افزود: هنوز اطلاعات دقیقی از مساحت آتش‌سوزی در دسترس نیست، ولی آتش‌سوزی در مینودشت همچنان ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در توضیح علت آتش‌سوزی‌ها گفت: آتش‌سوزی در شهرستان رامیان، گالیکش و کلاله به علت سوزاندن کاه و کلش گندم بوده اما با حضور به‌موقع نیروها خسارت زیادی به جنگل‌های منطقه وارد نشده است.

وی اظهار کرد: آتش‌سوزی مینودشت از مسیر تفرجگاه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

قزلسفلو افزود: نیروهای منطقه همچنان در حال مهار و اطفای آتش هستند.