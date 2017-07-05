هنیه: اقدامات ضد اسیران فلسطینی باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه المیادین، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنش حماس عنوان داشت: اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران علیه اسیران در زندانهای اسرائیل و بازداشت اداری فلسطینی ها که جلوی چشم جهانیان صورت می گیرد باید متوقف شود.

وی در ادامه افزود: زمان آزاد سازی اسیران نزدیک تز از هر زمان دیگری است مقاومت باعث افتخار و سربلندی مردم و امت ما و تمام آزادگان جهان است.

هنیه تاکید کرد: نمی توان از ذره ای از خاک فلسطین عقب نشینی کرد.جنبش حماس جوان و ریشه دار است و در مسیری حرکت می کند که شهدا برای آن خون دادند.

وی عنوان داشت: ما می خواهیم با همگان در چارچوب یک استراتژی مشخص در زمینه های سیاسی و مسائل مربوط به مقاومت و ایجاد نهادها همکاری کنیم. کسانی هستند که می خواهند دامنه آتش های به وجود آمده در منطقه را برای از بین بردن وحدت امت و حلال کردن خون مردم افزایش دهند.

از زمانیکه دونالد ترامب در آمریکا به قدرت رسیده تلاش ها برای تحمیل کردن "معامله قرن" با تشویق اسرائیل آغاز شد. ما به عنوان ملت فلسطین باید در برابر هرگونه راه کاری که با حقوق ما و مبانی ما در تضاد است در یک صف باشیم.

وی تاکید کرد:هر سازشی که حق طبیعی ما در فلسطین تاریخی را نادیده بگیرد یک معامله شکست خورده است و ما در مقابل آن می ایستیم. ما برای رویارویی با اشغالگران و روند یهودی سازی با سلاح اتحاد و عدم دل بستن به وعده های دروغین تلاش می کنیم.ما برای حمایت از ماهیت عربی قدس اشغالی و ماهیت اسلامی آن و مقابله با تغییرات جمعیت شناختی در آن از سوی اسرائیل تلاش می کنیم. مسجد الاقصی اسلامی محض باقی می ماند و اشغالگران هیچ جایی در آن ندارند.

هنیه عنوان داشت: ما نسبت دادن دیوار براق به صهیونیستهای اشغالگر را رد می کنیم و از این مساله کوتاه نمی آییم.کرانه باختری در معرض یهود سازی و شهرک سازی قرار گرفته است این منطقه همچنان کانون انتفاضه و مقاومت باقی می ماند.ما همکاری امنیتی با اشغالگران در کرانه باختری را جرم می دانیم وخواهان توقف فوری آن هستیم.

هنیه هم چنین تاکید کرد: نوار غزه شاهد یک توطئه بوده چرا که غذا و دارو به این منطقه تحت محاصره نمی رسد اقدامات اخیر تشکیلات خودگران فلسطین در قبال غزه باعث خدشه دار کردن بافت ملی فلسطین شد.

هنیه در خصوص قطر عنوان داشت: ما مواضع شرافت مندانه کشور دوست خود یعنی قطر را در قبال غزه یاد آور می شویم.این کشور همراه و کمک بسیار خوبی برای غزه در سالهای محاصره بود.از ایران نیز به دلیل حمایت از مقاومت و گردانهای القسام و افزایش توانایی هایش قدردانی می کنیم.از عربستان و هر کشوری که از ما حمایت کرده نیز قدردانی می کنیم. از ترکیه نیز به خاطر حمایت های مالی و سیاسی و بشر دوستانه اش متشکریم.