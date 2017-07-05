توافق سیاسی ژاپن و اتحادیه اروپا درباره تجارت آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سیسیلا مالمستروم» کمیسر تجارت اتحادیه اروپا از نشست مفید خود با «فومیو کشیدا» وزیر خارجه ژاپن در بروکسل در روز چهارشنبه خبر داد.

وی گفت: جلسه خوبی با وزیر خارجه ژاپن داشتیم. ما در این نشست چندین اختلاف در خصوص توافق تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ژاپن را حل و فصل کردیم و درباره این توافق به یک توافق سیاسی در حد وزیران رسیدیم.

وی در ادامه گفت: حالا ما به رهبران توصیه می کنیم که در نشست آن را تایید کنند.

در نشست گروه بیست در هامبورک «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا و «ژان کلود یونکر» نمایندگی اتحادیه اروپا را بر عهده دارند و «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن نمایندگی کشورش را بر عهده دارد.