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۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

زلزله، تنها تهدید بافت فرسوده نیست

زلزله، تنها تهدید بافت فرسوده نیست

رئیس اداره زیرساخت و طرح های شهری سازمان نوسازی شهر تهران گفت: در ایران به دلیل زلزله خیز بودن و مخاطره ای که این حادثه هر لحظه کشور را تهدید می کند، بیشتر وجه کالبدی آن نمایان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر جوانمرد رئیس اداره زیرساخت و طرح های شهری سازمان نوسازی شهر تهران گفت: موضوع بافت های فرسوده موضوع پیچیده اقتصادی و فرهنگی است. به دلیل خطر زلزله در کشور، بیشتر روی وجه نوسازی کالبدی در سال های گذشته تکیه کرده ایم و وجوه دیگر کم و بیش نادیده گرفته شده است.

رئیس اداره زیرساخت و طرح های شهری سازمان نوسازی شهر تهران به زمینه های  اجتماعی این موضوع اشاره کرد و بیان داشت: چند سالی است توسط دولت، گزارش های منظمی برای شورای اجتماعی وزارت کشور و همچنین مقام معظم رهبری عرضه می شود که این مهم برای نخستین بار صورت می گیرد.

وی درباره هماهنگی های لازم برای کاهش بافت های فرسوده در میان دستگاه های مختلف، عنوان داشت: تا قبل از ابلاغ سند ملی احیا و بازآفرینی شهری در سال گذشته، سند فرا دستی که زمینه هماهنگی میان دستگاه های متولی صورت گرفت، حداقل ۳۲ دستگاه را شناسایی شدند که در امر نوسازی دخیل بودند. این دستگاه ها تا بیش از ابلاغ سند احیا، هیچ بستری برای هماهنگی نداشتند.

کد مطلب 4022926

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